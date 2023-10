Luchd-ealain às an Eilbheis agus Chilean air an taghadh airson Còmhnaidh Dual Connect Chile

Tha Arts aig CERN agus Comhairle Ealain na h-Eilbheis Pro Helvetia air ainmeachadh gu bheil dithis neach-ealain, Dominique Koch às an Eilbheis agus Marcela Moraga à Chile, air an taghadh airson còmhnaidh dùbailte Connect Chile. Is e duais a th’ ann an Connect a bheir taic do luchd-ealain aig a bheil ùidh anns a’ chòmhradh eadar ealain is saidheans. Thug am prògram cuireadh do luchd-ealain beachdan a mholadh airson àite-còmhnaidh ann an Geneva, an Eilbheis, agus Fàsach Atacama ann an ceann a tuath Chile.

Tha CERN, a tha ainmeil airson a luathadairean gràin agus lorgairean, agus an Amharclann a Deas Eòrpach (ESO) agus Atacama Large Millimeter / submillimeter Array (ALMA) ann an Chile, a tha ainmeil airson an rannsachadh speurail, nan dà phrìomh ghoireas rannsachaidh saidheansail. Tha an cùrsa còmhnaidh Connect Chile ag amas air conaltradh brìoghmhor a bhrosnachadh eadar na h-ealain agus saidheansan tro iomlaid chultarail, a’ taisbeanadh an rannsachadh saidheansail is teicneòlach a chaidh a dhèanamh san Eilbheis agus ann an Chile.

Bidh Dominique Koch, à Basel, an Eilbheis, a’ cruthachadh ionadan a bhios a’ tighinn còmhla ri diofar raointean rannsachaidh, gan measgachadh gus ceanglaichean tar-chinealach agus tachartasan inntleachdail a chruthachadh. Bidh Marcela Moraga, neach-ealain Chilean, a’ sgrùdadh a’ cheangail eadar nàdar agus cultar na dealbhan, aodach-fighte, agus cuirmean bhidio, a’ leasachadh aithrisean ùra a tha a’ ceangal dhaoine agus daoine nach eil.

Rè a’ chòmhnaidh, bogaidh Koch agus Moraga iad fhèin anns na làraich saidheansail, a’ faighinn tuigse dìreach air an rannsachadh a tha a’ gabhail àite an sin. Bidh iad ag obair còmhla ri luchd-saidheans, innleadairean, agus glèidheadairean gus dòighean ùra de mhìneachadh ealanta a rannsachadh. Atharraichidh an luchd-ealain an rannsachadh agus an eòlas gu obraichean ealain, a’ dùnadh a’ bheàirn eadar ealain is saidheans.

Tha Connect Chile a’ comharrachadh a’ chòigeamh deasachadh den phrògram Connect, a bha air a bhith a’ gabhail a-steach àiteachan còmhnaidh ann an Afraga a Deas agus na h-Innseachan roimhe seo. Tha am prògram na àrd-ùrlar airson iomlaid agus co-obrachadh eadar coimhearsnachdan ealanta is saidheansail air feadh an t-saoghail. Bha a’ chomataidh taghaidh airson Connect Chile air a dhèanamh suas de phroifeiseantaich bho raointean ealain is saidheans.

Tha an dà àite-còmhnaidh seo a’ riochdachadh cothrom gun samhail dha Koch agus Moraga a dhol a-steach do raointean rannsachadh fiosaig fhad ‘s a tha iad air an cuairteachadh le àrainneachd iongantach CERN agus lann-amhairc ALMA-ESO ann an Chile. Tha am prògram ag amas air pròiseasan cruthachaidh ùra agus brosnachadh a ghineadh tro iomlaid eadar-chuspaireil agus eadar-chultarach. Tha e na àite airson rannsachadh dian aig crois-rathaid ealain, saidheans agus teicneòlas.

stòran:

- Làrach-lìn Ealain aig CERN agus Pro Helvetia