A’ Tuigsinn agus a’ Maothachadh Maoim-slèibhe: oidhirp riatanach

Tha maoimean-slèibhe air a thighinn gu bhith na mhòr-thubaist a tha a’ sìor fhàs, agus mar thoradh air sin chaillear mòran beatha agus seilbh air feadh an t-saoghail. Tha na tachartasan sin air a bhith nas miosa le gnìomhan daonna agus a’ bhuaidh a th’ aca air an àrainneachd. Ged a tha tachartasan nàdarra de mhaoimean-slèibhe gu math tearc, tha gnìomhan daonna leithid dì-choillteachadh, mèinnearachd, faighinn cuidhteas sgudail neo-iomchaidh, agus leasachadh bun-structair gun phlanadh air an ùir a dhèanamh nas buailtiche do mhaoimean-slèibhe.

Chan eil maoimean-slèibhe, eu-coltach ri mòr-thubaistean nàdarra leithid tuiltean no crithean-talmhainn, nan iongantasan gu tur nàdarra. Tha eadar-theachd daonna ann an cruth milleadh air an àrainneachd agus atharrachadh chruthan-tìre air a bhith gu mòr an sàs ann a bhith ag àrdachadh maoimean-slèibhe. An-diugh, mar a chì sinn an teas a’ dol am meud agus an aimsir ag atharrachadh, tha cunnart maoim-slèibhe air fàs nas fhollaisiche buileach.

Is e aon de na prìomh nithean a tha a’ cur ri maoim-slèibhe co-dhèanamh na talmhainn. Ann an Nagaland, na h-Innseachan, tha ùir crèadha / creag gu sònraichte ann an cunnart bho mhaoimean-slèibhe. Rè an t-seusan tioram, tha an seòrsa ùir seo cho cruaidh ri creag, ga dhèanamh duilich a chladhach. Ach, nuair a bhios uisge trom a 'sàthadh na talmhainn, bidh e bog agus gu furasta buailteach do mhaoimean-slèibhe. Le bhith a’ cur chraobhan sònraichte leithid darach, aig a bheil comas sùghadh uisge àrd, cuidichidh sin le bhith a’ lughdachadh maoim-slèibhe anns na ceàrnaidhean so-leònte sin.

A bharrachd air an sin, faodaidh na crithidhean a thig bho charbadan, trèanaichean, plèanaichean, agus eadhon ionadan cumhachd uisge lagachadh air an talamh, a’ cruthachadh sgàinidhean agus tuill a leigeas le uisge a dhol a-steach. Tha crithean-talmhainn cuideachd air fàs nas trice, a’ cur ri mòr-thubaistean maoim-slèibhe.

Gus dèiligeadh ris an dragh seo a tha a’ sìor fhàs, tha e deatamach ceumannan for-ghnìomhach a ghabhail airson maothachadh maoim-slèibhe. Le bhith a’ cur gnèithean craoibhe iomchaidh ri taobh rathaidean cuidichidh sin le bhith a’ bunailteachadh ùir agus a’ gabhail cus uisge. Tha craobhan daraich, mar eisimpleir, freumhaichte gu domhainn agus faodaidh iad seasamh an aghaidh uallaichean nàdarra leithid hurricanes agus typhoons. Tha comas aca cuideachd uisge a ghabhail a-steach, gan dèanamh nan deagh roghainn airson maoim-slèibhe a lasachadh.

Ann an roinnean far a bheil maoim-slèibhe nan cunnart mòr, leithid Nagaland, tha e deatamach gum bi pròiseactan togail rathaidean a’ toirt a-steach cur nan craobhan sin aig an aon àm. Bu chòir do bhuidhnean riaghaltais agus companaidhean a tha an sàs ann an leasachadh bun-structair prìomhachas a thoirt do bhuileachadh ro-innleachdan mar sin gus dèanamh cinnteach à lasachadh maoim-slèibhe san fhad-ùine.

Le bhith a’ tuigsinn adhbharan agus builean maoim-slèibhe, agus a’ cur an gnìomh ceumannan èifeachdach leithid cur chraobhan, is urrainn dhuinn obrachadh a dh’ionnsaigh lùghdachadh a’ bhuaidh sgriosail a bhios aig na mòr-thubaistean sin air beatha agus feartan dhaoine.

