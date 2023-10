Feallsanachd iongantach: A’ sgrùdadh iongantasan pàirt geala Eclipse

Ann an saoghal iongantasan celestial, tha pàirt gealaich eclipse na thachartas fìor tharraingeach a bheir sealladh gun samhail air an dannsa cosmach eadar an Talamh, a’ Ghealach agus a’ Ghrian. Fhad ‘s a tha eclipse gealaich iomlan buailteach a bhith a’ goid an aire, tha an eclipse gealaich pàirteach a ’bòstadh a tharraing fhèin agus a’ toirt cothrom dhuinn a ’ghealach fhaicinn a’ cruth-atharrachadh fo suathadh seòlta sgàil na Talmhainn.

Ann am pàirt gealaich eclipse, tha a 'ghealach ga lorg fhèin gu ìre còmhdaichte leis a' phàirt as doimhne de sgàil na Talmhainn, ris an canar an umbra. Anns an t-sealladh nèamhaidh a tha ri thighinn, bidh an sealladh iongantach seo ri fhaicinn nas fheàrr bho roinnean a tha a’ gabhail a-steach an Roinn Eòrpa, Afraga, agus Àisia. Ged a dh ’fhaodadh gum bi Ameireagaidh a’ call a-mach air an làn thaisbeanadh, bidh cothrom fhathast aig an fheadhainn a tha a ’fuireach anns na roinnean sin deireadh earbaill an eclipse fhaicinn fhad‘ s a bhios a ’ghealach a’ dìreadh speur na h-oidhche. Aig an ìre seo, thèid eclipse na gealaich air adhart chun ìre letheach aige, far am bi a’ Ghealach a’ coinneachadh ris a’ phàirt a-muigh de sgàil na Talmhainn, ris an canar am penumbra. Mar neach-amhairc metaphorical na sheasamh air a’ Ghealach taobh a-staigh penumbra na Talmhainn, chitheadh ​​​​duine pàirt de eclipse na grèine leis gu bheil an Talamh gu ìre a’ dìon soilleireachd na grèine.

Ged is dòcha nach bi eclipse penumbral a’ magadh air luchd-amhairc le sealladh dearg dearg mar a cho-obraiche gealaich eclipse iomlan, tha e a’ nochdadh dath dearg nas seòlta a bhios a’ gleusadh na gealaich. Fiù ‘s dhaibhsan a tha fortanach gu leòr a bhith a’ fuireach san Roinn Eòrpa, Afraga, no Àisia, cha bhith an umbra ach a’ còmhdach beagan a bharrachd air 12 sa cheud den diosc gealaich aig a’ phuing as àirde den eclipse pàirt seo. Ach, is e seo dìreach a tha a’ fàgail a bhith a’ coimhead eclipse gealaich cho tarraingeach - is e cothrom a th’ ann sgrùdadh a dhèanamh air na cumaidhean eadar-dhealaichte de dh’ ìsleachadh agus deargadh a tha a’ Ghealach a’ nochdadh ro ar sùilean.

Faigh eòlas air iongantasan a’ chosmos agus dàibheadh ​​​​a-steach do shaoghal tarraingeach uinneanan celestial. Thig còmhla rinn agus sinn a’ tòiseachadh air turas de sgrùdadh cosmach, a’ fuasgladh dìomhaireachdan na cruinne-cè, aon tachartas celestial aig aon àm.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

Dè a th’ ann am pàirt gealaich eclipse?

Bidh pàirt de eclipse gealaich a’ tachairt nuair nach eil am pàirt as doimhne de sgàil na Talmhainn, ris an canar an umbra, a’ còmhdach na gealaich ach gu ìre.

Càite a bheil an t-àite as fheàrr airson sùil a thoirt air pàirt gealaich eclipse?

Airson an eclipse gealaich pàirteach a tha ri thighinn, is e an Roinn Eòrpa, Afraga agus Àisia na prìomh àiteachan seallaidh. Ach, gheibh pàirtean de dh'Ameireaga cuideachd sealladh air an eclipse mar a bhios a 'ghealach ag èirigh.

Dè thachras aig ìre penumbral eclipse gealaich?

Aig an ìre leth-bhreac, chan eil an umbra air a thilgeil air a 'ghealach tuilleadh. An àite sin, tha am pàirt a-muigh de sgàil na Talmhainn, am penumbra, gu ìre a’ còmhdach na gealaich.

Ciamar a tha eclipse gealaich pàirteach eadar-dhealaichte bho eclipse gealaich iomlan?

Tha pàirt gealaich eclipse a’ nochdadh dath dearg caol air a’ Ghealach agus a’ còmhdach dìreach bloigh den diosc gealaich. An coimeas ri sin, tha eclipse gealaich iomlan a ’tabhann sealladh dearg nas beòthaile agus a’ còmhdach na gealaich gu tur.

Càite am faigh mi barrachd fiosrachaidh mu reul-eòlas?

Faodaidh tu raon iongantach reul-eòlas a sgrùdadh le bhith a’ tadhal air stòran earbsach leithid iris Astronomy ( https://astronomy.com ).