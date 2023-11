Briseadh forensic ùr: falt peata mar phrìomh dhòigh air fuasgladh fhaighinn air eucoirean

Tha luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Leicester air lorg iongantach a dhèanamh a dh’ fhaodadh ath-bheothachadh a dhèanamh air rannsachaidhean forensic. A rèir sgrùdadh o chionn ghoirid, dh'fhaodadh falt cat adhartas a thoirt seachad ann a bhith a 'ceangal eucoirich ri seallaidhean eucoir no eadhon luchd-fulaing. Tha comas aig an DNA a tha taobh a-staigh aon shreath de fhuilt cat ceangal deimhinnte a stèidheachadh eadar neach a tha fo amharas agus an t-àite no daoine fa leth a tha an sàs ann an tachartas eucoireach.

Le timcheall air 26 sa cheud de dhachaighean san RA le cat, tha e glè choltach gum faighear lorg air na companaich feline sin air daoine fa leth a tha air a bhith ann an conaltradh riutha. Tha seo na chothrom cudromach airson fianais dheatamach a chruinneachadh ann an cùisean eucoireach.

Eadhon ged a tha neach-dèanaidh an duine faiceallach gu leòr gus nach fàg e air cùl an DNA aca fhèin, faodaidh gluasad falt cat bho làrach na h-eucoir a bhith na chomharra ginteil sònraichte. Tha DNA sònraichte anns an fhalt a dh’ fhaodadh a bhith mar phrìomh dhòigh air neach a tha fo amharas a cheangal ri neach no àite sònraichte a tha an sàs san eucoir.

Tha an sgrùdadh a chaidh fhoillseachadh o chionn ghoirid ann an Forensic Science International: Genetics a’ toirt mion-fhiosrachadh air dòigh-obrach ath-leasaichte a leigeas le beairteas de dh’ fhiosrachadh DNA a thoirt a-mach à aon phìos falt cat. Tha dòigh-obrach ùr-ghnàthach na sgioba a’ comasachadh mion-sgrùdadh air an t-sreath DNA mitochondrial gu lèir, a’ tabhann toraidhean a tha timcheall air deich tursan nas cruinne na dòighean roimhe.

Tha am prìomh ùghdar Emily Patterson, oileanach PhD aig Oilthigh Leicester, a’ mìneachadh, ged nach eil am freumh fuilt a tha riatanach airson mion-sgrùdadh DNA iomlan air falt cat, gum faod luchd-rannsachaidh fhathast sgrùdadh a dhèanamh air DNA mitochondrial. Thèid an DNA seo a thoirt seachad bho mhàthraichean gu an clann agus tha e air a roinn am measg cait co-cheangailte, a 'toirt seachad fiosrachadh luachmhor airson deuchainnean forensic.

Ann an cùis mhurt ainmeil air an do bhruidhinn an Dr Jon Wetton, co-stiùiriche an sgrùdaidh, bha an dòigh ùr soirbheachail eadhon nuair a dh’ fhàilnich dòighean eile. Le bhith a’ dèanamh anailis air DNA a’ chait, lorgadh caochladh mitochondrial tearc, a’ dèanamh a’ cheangail ris an neach a bha fo amharas comasach. Leis an adhartas seo, tha seòrsa DNA sònraichte aig cha mhòr a h-uile cat, ag àrdachadh gu mòr cumhachd agus earbsachd an deuchainn.

Chan e a-mhàin gum faod falt peata a bhith na stòr fianais luachmhor ann an cùisean far nach eil DNA daonna ri fhaighinn airson mion-sgrùdadh, ach dh’ fhaodadh an dòigh seo a bhith air a chuir an sàs ann am beathaichean eile cuideachd. Gu sònraichte, dh’ fhaodadh àite deatamach a bhith aig coin ann a bhith a’ cuideachadh rannsachaidhean forensic.

Tha an rannsachadh ùr-nodha seo a’ fosgladh chothroman inntinneach airson raon forensics, a’ toirt sealladh ùr air mar as urrainn falt peata a bhith na phrìomh inneal ann a bhith a’ fuasgladh eucoirean.

CÀBHA

Ciamar as urrainnear falt cait a chleachdadh gus eucoirich a cheangal ri seallaidhean eucoir?

Ann am falt cat tha DNA gun samhail a dh’ fhaodas a bhith na chomharra ginteil, a’ toirt seachad ceangal eadar neach a tha fo amharas agus làrach eucoir no na daoine a tha an sàs ann an tachartas eucoireach.

Dè na crìochan a th’ ann nuair a thathar a’ dèanamh anailis air DNA falt cat?

Air sgàth dìth freumh fuilt ann am falt cat, tha an anailis cuingealaichte ri bhith a’ sgrùdadh DNA mitochondrial. Thèid an DNA seo a thoirt seachad bho mhàthraichean gu an clann agus tha e air a roinn am measg cait co-cheangailte.

Dè cho ceart ‘s a tha an dòigh ùr air DNA falt cat a mhion-sgrùdadh?

Tha an dòigh-obrach ath-leasaichte a chaidh a leasachadh le luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Leicester a’ ceadachadh mion-sgrùdadh a dhèanamh air an t-sreath DNA mitochondrial gu lèir. Tha an dòigh-obrach seo timcheall air deich tursan nas cruinne na dòighean a bh’ ann roimhe nach do rinn ach sgrùdadh air criomag bheag den DNA.

An urrainnear an dòigh seo a chleachdadh airson beathaichean eile?

Faodaidh, faodar an adhartas seo a chuir an sàs ann an gnèithean bheathaichean eile cuideachd. Tha comas aig coin, mar eisimpleir, cuideachadh le rannsachaidhean forensic san aon dòigh ri cait.