Am faod Ioma Lionsan Iom-tharraing am beàrn conaltraidh a dhùnadh?

Tha a bhith a’ sgrùdadh iongantasan na Cruinne a-riamh air ùidh a thoirt dhaibhsan a bhios a’ coimhead tro teileasgopan. Is e aon de na h-uinneanan as iongantaiche san fhànais lionsan grabhataidh, far am faod tromachd cruinneachaidhean mòra de galaxan solas a lùbadh, ag obair mar theileasgopan nàdair fhèin. Ach, tha an eòlaiche fiosaig Viktor T Toth a’ togail ceist inntinneach: an urrainnear grunn lionsan iom-tharraing a chuir air dòigh gus “drochaid conaltraidh” a chruthachadh eadar sìobhaltachdan?

Tha teòiridh coitcheann Albert Einstein mu chàirdeas a’ mìneachadh mar as urrainn do làthaireachd stuth àite a thionndadh. Smaoinich air ball-bòbhlaidh air a chuir ann am meadhan duilleag rubair, ag adhbhrachadh sgoltadh san uachdar. Bhiodh nithean a’ dol seachad air a’ bhall a’ siubhal tron ​​“àite lùbte” seo agus a’ faighinn eòlas air slighean atharraichte. Tha am bun-bheachd seo air a chleachdadh ann am miseanan fànais gus slighean bàta-fànais atharrachadh.

San aon dòigh, tha an t-iongantas seo a’ toirt buaidh air solas a tha a’ dol seachad le nithean mòra leithid cruinneachaidhean galaxy, a’ leantainn gu lionsan grabhataidh. Chaidh a' chiad fhianais air solas a bhith air a shlaodadh le nì mòr fhaicinn ann an 1919. Chaidh lionsan iom-tharraing a lorg nas fhaide air adhart ann an 1979, a' toirt cothrom do speuradairean sgrùdadh a dhèanamh air sgaoileadh stuth anns a' bhuidheann lionsan agus nithean fad às a choimhead nas fhasa.

Bidh Toth a’ sgrùdadh a’ bheachd gum faodadh grunn lionsan grabhataidh solas àrdachadh, a dh’ fhaodadh drochaid conaltraidh a chruthachadh eadar sìobhaltachdan. Fhad ‘s a tha aon lionsa mar-thà a’ toirt seachad leudachadh, tha Toth a ’moladh gum faodadh siostam de dh’ ioma lionsan eadhon barrachd a thabhann. Ach, bha an sgrùdadh aige a’ cuimseachadh air siostam dà-lionsa co-thaobhadh ris an axis mheadhanach, ach cha do lorg e buannachdan no leudachadh chomharran a bharrachd an coimeas ri siostam lionsa singilte.

Chaidh diofar dhòighean, a’ gabhail a-steach mapadh photon agus teòiridh tonn, a chuir an sàs anns an t-siostam dà-lionsa, a’ toirt a-mach toraidhean co-chosmhail. Chaidh grafaigean coimpiutair agus lorg ghathan a chleachdadh gus feartan lèirsinneach an t-siostaim a chomharrachadh, a’ moladh gu robh dà fhàinne cruinn Einstein ann. Ach, bhiodh e air leth dùbhlanach na fàinneachan sin a lorg ann an suidheachaidhean fìor.

CÀBHA

An urrainn do lionsan iom-tharraing an solas àrdachadh airson adhbharan conaltraidh?

Ged a tha am bun-bheachd inntinneach, tha an sgrùdadh le Viktor T Toth a’ nochdadh nach eil siostam ioma-lionsa a’ tabhann buannachdan mòra no leudachadh chomharran a bharrachd an coimeas ri siostam lionsa singilte. Mar sin, tha cleachdadh lionsan grabhataidh mar dhòigh air conaltradh cosmach air astar fhathast na bheachd ficsean saidheans airson a-nis.

Ciamar a bhios lionsan grabhataidh ag obair?

Bidh lionsan grabhataidh a’ tachairt nuair a tha tromachd rud mòr, leithid cruinneachadh galaxy, a’ lùbadh solas a’ dol seachad air. Tha a’ bhuaidh lùbte seo ag obair mar lionsa nàdarrach, a’ leigeil le speuradairean sgrùdadh a dhèanamh air nithean fad às agus cuairteachadh stuth anns a’ bhuidheann lionsan.

Stòran: Ùghdar Viktor T Toth: [Ceangal]( https://viktortoth.net/)