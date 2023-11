A’ sgrùdadh na dh’fhaodadh a bhith aig Riaghladh Rèididheachd Solar airson Eadar-theachd Gnàth-shìde

Mar a bhios an saoghal a’ dol an sàs leis an fheum èiginneach air sgaoilidhean gasa taigh-glainne a lughdachadh, tha luchd-saidheans a’ sgrùdadh diofar ro-innleachdan gus buaidh blàthachadh na cruinne a lasachadh agus casg a chuir air mòr-thubaist gnàth-shìde. Is e aon dòigh den leithid a bhith a’ faighinn aire riaghladh rèididheachd grèine (SRM). Ged a tha an teicneòlas seo air luchd-tagraidh agus luchd-breithneachaidh a chosnadh, tha na buaidhean a dh’ fhaodadh a bhith aige airidh air measadh coileanta agus beachdachadh faiceallach.

Tha riaghladh rèididheachd grèine a’ toirt a-steach a bhith a’ nochdadh ghathan na grèine air ais don fhànais, agus tha aon mholadh a’ moladh gun tèid sulbhur dà-ogsaid (SO2) a thoirt a-steach don àile àrd gus a bhith na fhuaradair. Ged nach eil am bun-bheachd ùr, le còmhraidhean a’ dol air ais gu 1992, tha buileachadh agus buaidh an teicneòlais seo fada bho bhith cinnteach.

Tha an ìre làithreach de leasachadh teicneòlais gu ìre mhòr teòiridheach, le dìreach glè bheag de phròiseactan beaga ag obair. Tha oidhirpean Sìonach gus SO2 a lughdachadh mar truailleadh èadhair air a bhith gun fhiosta don teas a dh’ adhbhraicheas gasaichean taigh-glainne, agus mar thoradh air sin tha àrdachadh ann an teòthachd na cruinne. Tha Start-up Make Sunsets air pròiseactan a thòiseachadh anns na Stàitean Aonaichte, ach tha oidhirpean eile air a dhol an aghaidh a’ phobaill no air an cuir dheth.

Tha luchd-càineadh SRM ag argamaid airson measadh eadar-nàiseanta coileanta gus measadh a dhèanamh air na cunnartan a dh’ fhaodadh a bhith ann agus na riaghailtean riatanach airson cleachdadh nas fharsainge. Chaidh draghan a thogail mu bhuaidhean a dh'fhaodadh a bhith ann, a' gabhail a-steach buaireadh air pàtrain sìde, àiteachas, agus solar feumalachdan bunaiteach. Tha modalan a’ moladh gum faodadh SRM dragh a chuir air monsoons, tiormachd adhbhrachadh ann an Afraga agus Àisia, slaodadh sìos faighinn air ais còmhdach ozone, agus eadhon cur ri uisge searbhach.

A bharrachd air an sin, tha dragh air luchd-dùbhlain gum faodadh SRM a bhith air an armachd le stàitean meallta no companaidhean prìobhaideach neo-fhiosrachail, a’ leantainn gu bagairtean geopolitical agus tèarainteachd ùra. A bharrachd air an sin, dh’ fhaodadh a bhith an urra ri SRM a bhith na leisgeul airson dàil a chuir air a’ ghluasad riatanach a dh’ ionnsaigh sgaoilidhean gasa taigh-glainne gun neoni.

Tha e deatamach aithneachadh ged a dh’ fhaodadh eadar-theachdan SRM teòthachd na cruinne ìsleachadh airson ùine, nach eil iad a’ dèiligeadh ris a’ cheist bhunasach mu bhith a’ lughdachadh sgaoilidhean gasa taigh-glainne no a’ cur cùl ri buaidhean fad-ùine atharrachadh clìomaid. A bharrachd air an sin, aon uair ‘s gun tòisich cleachdadh SRM, dh’ fhaodadh gum bi e na ghealladh fad-ùine, a ’togail dhraghan mun bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith ann bho stad gu h-obann ga chleachdadh.

Gu crìch, tha riaghladh rèididheachd grèine na raon de sgrùdadh saidheansail a dh’ fheumas sgrùdadh faiceallach agus co-obrachadh eadar-nàiseanta. Ged a bheir e buannachdan a dh’ fhaodadh a bhith ann, feumar na cunnartan agus na crìochan aige a mheasadh gu mionaideach gus dèanamh cinnteach gu bheil na co-dhùnaidhean a thèid a dhèanamh gus cuir an-aghaidh atharrachadh clìomaid stèidhichte air an fhiosrachadh as fheàrr a tha ri fhaighinn.

Ceistean Bitheanta

Dè a th’ ann an riaghladh rèididheachd grèine (SRM)?

Tha riaghladh rèididheachd grèine na dhòigh air a mholadh gus buaidh blàthachadh na cruinne a lasachadh le bhith a’ nochdadh ghathan na grèine air ais don fhànais. Tha aon dòigh-obrach a’ toirt a-steach a bhith a’ stealladh stuthan mar pronnasg dà-ogsaid a-steach don àile gus a bhith nan fuarachaidh.

Dè cho adhartach 'sa tha an teicneòlas?

An-dràsta, tha teicneòlas riaghlaidh rèididheachd grèine sa mhòr-chuid aig ìre teòiridheach. Cha deach ach àireamh bheag de phròiseactan beaga a dhèanamh, le toraidhean measgaichte.

Dè a tha dragh air luchd-càineadh SRM?

Tha draghan air luchd-dùbhlain riaghladh rèididheachd grèine mu na buaidhean-buaidhean a dh’ fhaodadh a bhith ann, a’ toirt a-steach buaireadh air pàtrain sìde, àiteachas, agus solar feumalachdan bunaiteach. Tha dragh orra cuideachd mu armachd SRM agus an comas a chleachdadh mar leisgeul airson dàil a chuir air gnìomhan gus sgaoilidhean gasa taigh-glainne a lughdachadh.

A bheil SRM a’ fuasgladh èiginn na gnàth-shìde?

Chan e, chan eil teicneòlasan riaghlaidh rèididheachd grèine a’ fuasgladh èiginn gnàth-shìde. Ged a dh’ fhaodadh iad teòthachd na cruinne a lughdachadh airson ùine, cha bhith iad a’ dèiligeadh ri bun-adhbhar atharrachadh clìomaid no a’ cuir cùl ris na buaidhean aige. Tha e deatamach gun tèid sgaoilidhean gasa taigh-glainne neo-neoni a choileanadh airson seasmhachd san fhad-ùine.

