A 'Tuigsinn Teòiridh an t-Seanaidh: A' sgrùdadh an eadar-aghaidh eadar mean-fhàs agus fiosaig

Bidh mean-fhàs agus fiosaig gu tric air am faicinn mar dà raon sònraichte, ach tha pàipearan a chaidh fhoillseachadh o chionn ghoirid ann an irisean cliùiteach air feuchainn ris na cuspairean sin a dhùnadh. Ach, chaidh aon de na pàipearan sin, gu sònraichte, a chàineadh airson a dhroch sgrìobhadh agus a mhì-riochdachadh air a’ cheangal eadar mean-fhàs agus fiosaig.

Tha am pàipear air a dhroch sgrìobhadh a’ toirt a-steach Seanadh Theory, a bheir sealladh dhuinn air suidheachaidhean nàdarra a bheir comas do cheimigeachd combinatorial agus gineadh moileciuilean iom-fhillte. Ach, tha na h-ùghdaran, a tha nan ceimigearan, ag ràdh gu ceàrr gu bheil fiosaig agus bith-eòlas neo-fhreagarrach. Ann an da-rìribh, mean-fhàs a tha gu tur co-chòrdail le fiosaig, agus tha seo air aithneachadh airson ùine fhada.

Tha Seanadh Theory a’ taisbeanadh frèam a tha ag amas air bun-bheachd ‘rud’ ath-mhìneachadh a thaobh laghan fiosaigs. Tha an teòiridh a’ moladh gum faodadh nithean a bhith a’ toirt a-steach nithean corporra leithid dadaman, ach cuideachd bun-bheachdan neo-chorporra leithid cànanan daonna agus memes. Ach, chan eil am pàipear a’ mìneachadh an teòiridh seo gu h-iomchaidh, ag adhbhrachadh troimh-chèile agus a’ cur bacadh air tuigse.

Gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air Seanadh Theory, bidh e na chuideachadh gus smaoineachadh mu dheidhinn a thaobh ceimigeachd. Smaoinich air measgachadh de cheimigean sìmplidh a thilgeil còmhla agus coimhead air na h-ath-bheachdan. Mar as trice bhiodh an toradh mar mheasgachadh de pholaimirean, gach fear air a chruinneachadh bho rèiteachadh air thuaiream de na ceimigean sìmplidh. Ach, ann an da-rìribh, bidh sinn gu tric a’ faicinn àireamh chuingealaichte de choimeasgaidhean as fheàrr leotha. Tha seo coltach ri mar a bhios mean-fhàs a’ taghadh airson àireamh chuingealaichte de phròtainean gnìomh a-mach às an t-sluagh mhòr a dh’fhaodadh a bhith ann.

Tha Seanadh Theory a’ moladh gum faicear sluagh sam bith de mholacilean mar thoradh air an àireamh as lugha de cheumannan a tha riatanach airson co-chruinneachadh, còmhla ris an àireamh de lethbhric a tha an làthair. Tha seo a’ tuigsinn gu bheil buaidh aig eachdraidh agus suidheachadh nan ceumannan cruinneachaidh tràth air an t-sluagh mu dheireadh. Tha an teòiridh feumail ann a bhith ag eadar-dhealachadh gu cainneachdail eadar polymers a chaidh a chruinneachadh air thuaiream agus an fheadhainn a chaidh a chruthachadh bho ioma leth-bhreac de aon monomer.

Ged a dh’ fhaodadh tagraidhean a bhith aig Seanadh Theory, tha e riatanach a bhith ag aithneachadh a chuingealachaidhean agus a bhith a’ seachnadh mì-riochdachadh air a’ cheangal eadar mean-fhàs agus fiosaig. Tha mean-fhàs fhathast co-chòrdail ri laghan fiosaigs agus faodar a thuigsinn taobh a-staigh nam frèaman a th’ ann mar-thà.

stòran:

- Artaigil tùsail le Andriy Onufriyenko