An comas a th’ aig cuantan carbon dà-ogsaid a stòradh agus atharrachadh clìomaid a lasachadh

Tha cuantan na Talmhainn a’ còmhdach cuid mhath den uachdar aice, timcheall air 70%, agus tha comas aca carbon dà-ogsaid a stòradh, gas taigh-glainne a chuireas ri atharrachadh clìomaid. Tha luchd-saidheans air sgrùdadh farsaing a dhèanamh air comas nan cuantan gus carbon dà-ogsaid a ghlacadh agus a chumail ann an oidhirp tuigse fhaighinn air daineamaigs agus comas glacadh gualain.

Tha Suirbhidh Geòlais na SA (USGS) agus a chom-pàirtichean a’ dèanamh rannsachadh gus sgrùdadh a dhèanamh air diofar thaobhan de stòradh gualain anns na cuantan. Tha na sgrùdaidhean sin ag amas air faighinn a-mach mar a tha gualain a’ dol a-steach do na cuantan, na tha de ghualain air a ghlacadh an-dràsta, an comas airson barrachd glacaidh, agus fad cuibhreachaidh gualain. A bharrachd air an sin, tha luchd-saidheans a’ sgrùdadh àite cuid de mhèinnirean ann a bhith ag àrdachadh a’ phròiseas stòraidh agus a’ lughdachadh searbhachadh cuain.

Is e aon raon fòcas airson an USGS an gualain a thèid a ghiùlan bho thalamh fliuch a-steach do na cuantan. Tha talamh fliuch làn-mara na cheangal eadar tìr is muir, agus bidh planntrais anns na ceàrnaidhean sin a’ gabhail a-steach carbon dà-ogsaid bhon àile. Tha cuid den ghualain seo air a stòradh ann am freumhan agus ùir nan lusan, agus tha cuid air a ghluasad gu uisge na mara. Thèid an còrr de charbon a leigeil ma sgaoil air ais dhan àile mar charbon dà-ogsaid. Le bhith a’ sgrùdadh a’ ghluasaid gualain seo tha sealladh luachmhor air a bhith a’ lughdachadh searbhachadh cuain.

Bidh pròiseact eile fo stiùir USGS a’ sgrùdadh a’ chomas a th’ ann an olivine mèinnearach a chur ri oirthirean gus stòradh gualain anns na cuantan a mheudachadh. Tha fios gu bheil Olivine a’ gabhail a-steach carbon dà-ogsaid gu nàdarrach agus faodar a thoirt a-steach gu sgìrean cladaich ann an cruth gainmheach uaine aotrom. Tha luchd-rannsachaidh a’ sgrùdadh mar a dh’ atharraicheas olivine ceimigeachd uisge na mara agus an urrainn dha carbon dà-ogsaid a chaidh a leigeil ma sgaoil bho thalamh fliuch a ghlacadh agus a chumail gu h-èifeachdach.

Tha pàirt deatamach aig na h-oidhirpean saidheansail sin ann a bhith a’ toirt fiosrachadh do cho-dhùnaidhean do riaghaltasan, buidhnean, agus buidhnean prìobhaideach a tha an sàs ann an riaghladh fearainn agus ath-nuadhachadh cladaich. Bidh tuigse air comasan stòraidh gualain anns na cuantan a’ cuideachadh le bhith a’ dealbhadh bun-structair, a’ dèiligeadh ri àrdachadh is bleith ìre na mara, agus a’ measadh ro-innleachdan gus carbon àile a lughdachadh.

Bidh an USGS a’ cleachdadh diofar dhòighean gus iomlaid gualain a thomhas, a’ toirt a-steach seòmraichean siolandair follaiseach gus sùil a chumail air iomlaid gas eadar eag-shiostaman agus an àile. Tha teicneòlas mothachaidh air a chleachdadh gus sruth uisge eadar talamh fliuch agus an cuan a thomhas agus gus ceimigeachd uisge a sgrùdadh. Le bhith a’ cothlamadh nan tomhasan sin le ìomhaighean saideal, faodaidh luchd-saidheans tuairmse a dhèanamh air gluasad gualain ann an talamh fliuch agus an comas airson barrachd stòradh gualain ann an cuantan.

Tha com-pàirteachasan co-obrachail deatamach do na h-oidhirpean rannsachaidh sin. Bidh an USGS ag obair còmhla ri buidhnean feadarail, institiudan acadaimigeach, agus com-pàirtichean gnìomhachais gus am bunait eòlais a leudachadh agus ùr-ghnàthachadh ann an glacadh gualain a stiùireadh. Bidh com-pàirtichean mar an National Oceanic and Atmospheric Association, Seirbheis na Pàirce Nàiseanta, agus an Woods Hole Oceanographic Institution a’ cur ri eòlas agus goireasan gus sgrùdaidhean coileanta a dhèanamh comasach.

Gu h-iomlan, le bhith a’ sgrùdadh comas chuantan gus carbon dà-ogsaid a stòradh, tha luchd-saidheans a’ fosgladh dhorsan gu ro-innleachdan èifeachdach airson lasachadh atharrachadh clìomaid. Tha tuigse air àite talamh fliuch agus cuantan anns a’ chearcall gualain a’ cur ri dòigh-obrach fharsaing gus dèiligeadh ri sgaoilidhean gualain a dh’ adhbharaicheas daoine agus atharrachadh clìomaid.

Mìneachaidhean:

- Glacadh gualain: Am pròiseas airson carbon dà-ogsaid a ghlacadh agus a stòradh gus a leigeil ma sgaoil don àile a lasachadh.

– searbhachadh cuan: An lùghdachadh leantainneach ann am pH cuantan na Talmhainn, gu sònraichte air adhbhrachadh le bhith a’ gabhail a-steach carbon dà-ogsaid bhon àile.

- Olivine: Mèinnear a bhios gu nàdarrach a’ gabhail a-steach carbon dà-ogsaid agus a ghabhas cleachdadh gus stòradh gualain anns na cuantan a neartachadh.

stòran:

