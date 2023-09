Soitheach-fànais Aditya L1 na h-Innseachan uidheamaichte gus lasraichean grèine agus CMEn a làimhseachadh

O chionn ghoirid tha an Rianachd Aeronautics agus Fànais Nàiseanta (NASA) air dealbhan a cho-roinn den bhàta-fànais aca, Parker Solar Probe, a’ dol tro sgòth cumhachdach coronal mass ejection (CME). Tha an CME seo na fhìor chuir a-mach à corona na grèine a dh’ fhaodadh milleadh a dhèanamh air saidealan agus soithichean-fànais. Le dùil gun ruig bàta-fànais Aditya L1 na h-Innseachan a cheann-uidhe ann an ceithir mìosan, tha draghan ag èirigh mun bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aig CME air a ’mhisean.

A dh’ aindeoin na h-eagallan sin, tha dà bhuannachd aig bàta-fànais Aditya L1 a dh’ fhaodadh a chuideachadh le bhith a’ seasamh an aghaidh nan tachartasan sin. An toiseach, tha e suidhichte aig astar mòr bhon Ghrian, eu-coltach ri Parker Solar Probe aig NASA a tha a’ tighinn faisg air a’ Ghrian aig astar 6.9 millean cilemeatair. Tha Aditya L1, air an làimh eile, mu 1.5 millean cilemeatair air falbh bhon Talamh. Dh'fhaodadh an eadar-dhealachadh spàsail seo ìre dìon nas motha a thoirt seachad.

A bharrachd air an sin, tha an soitheach-fànais Aditya L1 uidheamaichte le aloidhean agus stuthan sònraichte air an dealbhadh gus a dhìon bho chunnartan co-cheangailte ri àite leithid fìor rèididheachd agus sgòthan CME. Tha am feart seo a’ dèanamh cinnteach gu bheil an soitheach-fànais air ullachadh gu math airson dèiligeadh ri cunnartan sam bith a dh’ fhaodadh a bhith co-cheangailte ri cho faisg air a’ Ghrian.

Is e Aditya L-1 a' chiad mhisean grèine aig na h-Innseachan agus o chionn ghoirid chuir iad crìoch air a' cheathramh gluasad air an Talamh air 15 Sultain. a’ cleachdadh lorgairean mìrean electromagnetic adhartach agus raon magnetach.

Leis na ceumannan dealbhaidh is dìon làidir aige, tha an soitheach-fànais Aditya L1 ann an deagh shuidheachadh gus cur gu mòr ri ar tuigse air a’ Ghrian agus a giùlan. Tha am misean seo a’ riochdachadh ceum deatamach airson prògram sgrùdadh fànais na h-Innseachan, a’ taisbeanadh comas teicneòlach na dùthcha agus dealas do rannsachadh saidheansail.

