Bidh luchd-rannsachaidh a’ leasachadh dòigh airson lùth dorcha a sgrùdadh ann an galaxies faisg air làimh

Tha luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Chambridge air dòigh ùr a lorg gus lùth dorcha a lorg agus a thomhas le bhith a’ sgrùdadh a’ ghluasad eadar an Milky Way agus galaxies Andromeda. Is e lùth dorcha an fheachd dìomhair a tha a’ dèanamh suas còrr air dà thrian den chruinne-cè agus a tha an urra ri leudachadh nas luaithe.

Tha luchd-saidheans gu traidiseanta air galaxies fad às a chleachdadh gus lùth dorcha a sgrùdadh, ach chan eil iad fhathast air a lorg gu dìreach. Ach, lorg an luchd-rannsachaidh, le bhith a’ sgrùdadh mar a tha Andromeda agus an t-Slighe Milidh a’ gluasad a dh’ionnsaigh a chèile, gum faodadh iad tuairmse a dhèanamh air luach àrd a’ sheasmhachd chosm-eòlais, modail sìmplidh de lùth dorcha. Tha an ìre as àirde a lorg iad còig tursan nas àirde na an luach a dh'fhaodar a lorg bhon chruinne-cè tràth.

Tha an dòigh seo fhathast aig ìre thràth, ach tha e a’ fosgladh a’ chothruim air lùth dorcha a lorg agus a thomhas le bhith a’ sgrùdadh ar nàbaidheachd cosmach fhèin. Le bhith a’ cumail sùil air mòr-ghluasad agus gluasad Andromeda, tha an luchd-rannsachaidh den bheachd gu bheil e comasach co-dhùnaidhean a dhèanamh mu lùth seasmhach cosm-eòlasach agus dorcha.

Is e Andromeda an galaxy as fhaisge air an t-Slighe Milidh agus tha an dà galax air cùrsa bualadh le gluasad slaodach. Mar a bhios iad a 'tarraing nas fhaisge, tòisichidh iad air orbit a chèile. Tha samhlaidhean an luchd-rannsachaidh a 'sealltainn gu bheil lùth dorcha a' toirt buaidh air mar a tha Andromeda agus an t-Slighe Milidh a 'cuairteachadh a chèile, agus le bhith ag atharrachadh luach a' sheasmhachd chosmaigeach, chì iad mar a dh'atharraicheas e an orbit.

Ged nach eil an dòigh seo na lorg dìreach air lùth dorcha, tha e a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor. Leigidh dàta bho Theileasgop James Webb (JWST) airson tomhas nas mionaidiche de mhòr-chuid agus gluasad Andromeda, a dh'fhaodadh cuideachadh le bhith ag ùrachadh crìochan àrda a' sheasmhachd chosmaigeach.

Dh’fhaodadh sgrùdadh a dhèanamh air paidhrichean eile de galaxies cuideachd cur ri barrachd tuigse mu bhuaidh lùth dorcha air a’ chruinne-cè. Tha lùth dorcha fhathast mar aon de na tòimhseachain as motha ann an cosmology, agus le bhith a’ fuasgladh a dhìomhaireachd dh’ fhaodadh sin ar tuigse mun chruinne-cè ath-nuadhachadh.

stòran:

- Na Litrichean Iris Astrophysical

- Beag-fhaclair: Slighe a’ Bhainne, Litrichean Iris Astrophysical