Tha Caltech a' comharrachadh fastadh an Dotair Phil Hopkins mar Neach-sgrùdaidh Simons. Tha an t-urram cliùiteach seo ag aithneachadh na chuir e gu mòr ri raon speuradaireachd agus cosmology. Tha an Dr. Hopkins na eòlaiche saidheans agus tha an obair aige air buaidh mhòr a thoirt air ar tuigse air a’ chruinne-cè.

Is e aon de phrìomh choileanaidhean an Dotair Hopkins leasachadh air samhlaidhean àireamhach a tha a' modail cruthachadh agus mean-fhàs galaxies. Leigidh na samhlaidhean sin le luchd-saidheans sgrùdadh a dhèanamh air pròiseasan a tha ro iom-fhillte airson a bhith air am faicinn gu dìreach. Le bhith a' ruith nan samhlaidhean sin, tha an Dr.

A bharrachd air an sin, tha an Dr. Tha an rannsachadh aige air solas a thilgeil air na dòighean anns am bi tuill dhubha a’ toirt buaidh air fàs galaxies agus cuairteachadh stuth anns a’ chruinne-cè. Tha an t-eòlas seo deatamach airson tuigse fhaighinn air na pròiseasan a tha a’ cumadh ar cruinne-cè.

Tha duais Simons Investigator na thabhartas rannsachaidh còig-bliadhna gun bhacadh a bheir saorsa do luchd-faighinn na h-ùidhean saidheansail aca a leantainn gun chuingealachaidhean bho thùsan maoineachaidh traidiseanta. Tha an taic seo a’ leigeil le luchd-saidheans mar an Dr. Hopkins crìochan eòlais a phutadh agus lorgan adhartach a dhèanamh.

Tha Caltech moiteil an Dr. Hopkins a bhith na bhall den dàmh aige agus a’ comharrachadh a dhreuchd mar Neach-sgrùdaidh Simons. Tha agus leanaidh an obair aige a’ toirt air adhart ar tuigse mun chruinne-cè agus a’ brosnachadh ginealaichean ùra de luchd-saidheans.

stòran:

- Caltech a’ comharrachadh dreuchd Phil Hopkins mar Neach-sgrùdaidh Simons

- Mìneachadh air Simons Investigator: tabhartas rannsachaidh cliùiteach a bheir còig bliadhna de mhaoineachadh gun bhacadh do luchd-faighinn gus rannsachadh saidheansail a leantainn

- Mìneachadh air reul-fhiosaig: am meur de reul-eòlas a bhios a’ dèiligeadh ri fiosaig na cruinne-cè, a’ toirt a-steach feartan fiosaigeach nithean celestial agus na laghan a tha a’ riaghladh an giùlan

- Mìneachadh cosmology: sgrùdadh air tùs, mean-fhàs, agus structar na cruinne

- Mìneachadh air samhlaidhean àireamhach: modalan coimpiutair a bhios a’ cleachdadh co-aontaran matamataigeach gus giùlan shiostaman fiosaigeach a ro-innse

- Mìneachadh air tuill dhubh: roinnean de dh’ ùine fànais le cumhachdan trom-inntinn air leth làidir, às nach urrainn dad teicheadh, eadhon solas