Dh’ fhaodadh Èirinn eòlas fhaighinn air taisbeanadh iongantach de na solais a tuath

Dh'fhaodadh gum bi cothrom aig stargazers Èireannach taisbeanadh iongantach de na Northern Lights fhaicinn air 23 Sultain. Dh'fhaodadh equinox an t-Sultain taisbeanadh iongantach de na aurora borealis a thoirt gu buil, gu h-àraid air na h-oirthirean dùthchail ann an ceann a tuath na h-Èireann. Tha teansa ann cuideachd gum faodadh na solais a bhith rim faicinn ann an sgìrean eile a’ gabhail a-steach Maigh Eo, Ashbourne, agus Baile Àtha Cliath, a rèir na sìde. Tha na Northern Lights a’ taisbeanadh seallaidhean sgoinneil de uaine, pinc is dearg, mar thoradh air mìrean ag eadar-obrachadh le àile na Talmhainn.

Mhìnich Dàibhidh Moore, neach-deasachaidh iris Astronomy Ireland, gu bheil an equinox a’ cur ris a’ choltas gum faicear na Northern Lights ri linn teilt na Talmhainn a dh’ionnsaigh na grèine. Ged a dh’ fhaodadh grian sàmhach cuir às do chothroman sam bith a bhith a’ faicinn an iongantas, faodaidh eadhon spreadhadh beag air a’ ghrèin tron ​​equinox taisbeanadh den aurora a bhrosnachadh. Mhol Moore gum biodh sealladh na b’ fheàrr aig an fheadhainn a tha a’ fuireach air oirthir a tuath na h-Èireann, leis gum faod iad coimhead a-mach thairis air a’ Chuan Siar gun bhacadh sam bith bho sholais a’ bhaile air fàire.

Ach, thug Moore rabhadh gun a bhith ro dhòchasach mu bhith a’ coimhead air an taisbeanadh gu lèir, leis gu bheil e gu mòr an urra ris an aimsir. Bidh aimsir neo-fhaicsinneach na h-Èireann gu tric a’ leantainn gu còmhdach neòil, rud a chuireas bacadh air an t-sealladh. Ach a dh’ aindeoin sin, tha amannan de speuran soilleir anns an dùthaich, agus tha an ro-aithris sìde as ùire airson 23 Sultain a’ nochdadh gum faodadh speuran soilleir a bhith ann às deidh ùine uisge. Tha seo a’ toirt beagan dòchais dha stargazers ann an Èirinn a tha gu mòr an dùil ri taisbeanadh sgoinneil ann an speur na h-oidhche aca.

Stòran: Iris Astronomy Ireland, Met Éireann