Bidh ìomhaighean adhartach a’ nochdadh seallaidhean air Long Valley Caldera ann an California

Tha luchd-saidheans aig Caltech air dòighean ìomhaigheachd adhartach a chleachdadh gus sgrùdadh a dhèanamh air gnìomhachd seismic nas àirde taobh a-staigh Long Valley Caldera ann an California, super bholcàno dùmhail. Thairis air na deicheadan mu dheireadh, tha an roinn seo ann am beanntan Sierra Nevada an Ear air eòlas fhaighinn air sgaothan crith-thalmhainn agus atmhorachd talmhainn, leis an talamh ag èirigh timcheall air leth òirleach gach bliadhna anns na tachartasan sin.

Air a stiùireadh leis an Àrd-ollamh Zhongwen Zhan, rinn an sgioba rannsachaidh ìomhaighean fìor mhionaideach fon talamh den Long Valley Caldera, a’ dol a-steach suas ri 10 cilemeatair a-steach do rùsg na Talmhainn. Chaidh na co-dhùnaidhean aca fhoillseachadh anns an iris Science Advances air 18 Dàmhair. Tha na h-ìomhaighean a 'nochdadh gu bheil seòmar magma a' bholcàno còmhdaichte le mullach cruaidh de chreig criostalach, a chaidh a chruthachadh tro fhuarachadh agus daingneachadh magma leaghaidh.

Gus na h-ìomhaighean fon talamh sin a ghineadh, chleachd an luchd-saidheans dòigh-obrach a tha a’ toirt a-steach tomhas tonnan seismic bho chrithean-talmhainn. Chleachd iad càbaill fibre optic, coltach ris an fheadhainn a thathas a’ cleachdadh airson seirbheisean eadar-lìn, gus tomhasan seismic a dhèanamh a’ cleachdadh dòigh ris an canar mothachadh fuaimneach sgaoilte (DAS). Bha an càball 100-cilemeatair a chleachd iad airson ìomhaigh an Long Valley Caldera co-ionann ri pìos de 10,000 seismometers aon-phàirteach.

Thairis air 18 mìosan, chlàraich an sgioba còrr air 2,000 tachartas seismic, a’ mhòr-chuid dhiubh ro bheag airson am faireachdainn le daoine. Tha an rannsachadh seo a’ comharrachadh a’ chiad uair a chaidh ìomhaighean cho domhainn, àrd-rùn a thoirt gu buil a’ cleachdadh DAS. Bha sgrùdaidhean roimhe seo a’ cleachdadh tomagrafaidheachd ionadail a’ cuimseachadh a-mhàin air an àrainneachd eu-domhainn fon uachdar aig doimhneachd timcheall air 5 cilemeatair, no a’ còmhdach raon nas motha le rùn nas ìsle.

“Ged nach eil sinn den bheachd gu bheil an sgìre ag ullachadh airson sprèadhadh super bholcànach eile, dh’ fhaodadh am pròiseas fuarachaidh gas is leaghan gu leòr a leigeil ma sgaoil gus crithean-talmhainn agus sprèadhadh beaga adhbhrachadh," mhìnich an t-Ollamh Zhan. Mar eisimpleir, sa Chèitean 1980, dh'fhiosraich an Long Valley Caldera ceithir crithean-talmhainn meud 6.

Tha planaichean na sgioba san àm ri teachd a’ toirt a-steach a bhith a’ cleachdadh càball 200-cilemeatair gus a dhol eadhon nas doimhne a-steach do rùsg na Talmhainn, a’ ruighinn doimhneachd timcheall air 15 gu 20 cilemeatair. Leigidh seo le tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh air seòmar magma Caldera, ris an canar gu tric a “cridhe buille.” Tha cleachdadh teicneòlas DAS san sgrùdadh seo a’ soilleireachadh a’ chomas a th’ ann a bhith ag adhartachadh ar tuigse air daineamaigs crùbach ann an roinnean eile cuideachd.

stòran:

- Scitech Daily

- adhartasan saidheans