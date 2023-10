Bidh aodion fuarachaidh air an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta a’ cur dragh air Spacewalk Cosmonauts Ruiseanach

Thachair an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS) ri cnap-starra beag nuair a bha na cosmonauts Ruiseanach Oleg Kononenko agus Nikolai Chub air chois. Fhad ‘s a bha iad a’ sgrùdadh aodion air rèididheachd cùl-taic air modal obair-lann Nauka san Ruis, chaidh builgean de fhuarachadh a-mach gun dùil, ag adhbhrachadh draghan mu an sàbhailteachd. Chaidh iarraidh air na cosmonauts an sgìre fhàgail sa bhad, ged a chaidh a dhearbhadh nas fhaide air adhart nach robh an fhuaradair a’ conaltradh ris na deiseachan aca.

Gus dèanamh cinnteach à sàbhailteachd nan cosmonauts agus gus casg a chuir air truailleadh a-steach don àrainneachd ISS, chuir an dithis fànais air falbh na deiseachan agus na h-innealan aca mus deach iad a-steach don stèisean. A bharrachd air an sin, chuir a’ bhuidheann fànais ceumannan sìoltachaidh a bharrachd an gnìomh taobh a-staigh an ISS gus cuir às do lorgan sam bith den fhuaradair.

Chomharraich an tachartas seo an treas uair a tha aodion fuarachaidh air tachairt bho bhathar-cruaidh Ruiseanach ceangailte ris an ISS. Chaidh aoidion roimhe fhaicinn ann an soitheach-fànais Soyuz san Dùbhlachd 2022 agus neach-bathair Ruiseanach Progress 82 sa Ghearran, agus bha an dà chuid an toiseach mar thoradh air buaidhean bhon taobh a-muigh. Ach, tha na tachartasan sin a’ tighinn a-rithist a’ togail cheistean mu ionracas a’ bhathar-chruaidh fhèin.

A dh ’aindeoin an aodion fuarachaidh, tha NASA a’ cumail a-mach gu bheil gnìomhachd air bòrd an ISS a ’leantainn mar as àbhaist. Thèid an t-slighe-fànais dàil ath-eagrachadh, agus tha dùil gum bi speuradairean NASA fhathast ag iomairt taobh a-muigh an stèisein a dh’ aithghearr.

FAQ:

C: Dè a dh’ adhbhraich an aimhreit aig slighe-fànais cosmonauts na Ruis?

A: Chaidh builgean de fhuarachadh a-mach à rèididheachd cùl-taic air modal obair-lann Nauka.

C: An tàinig am fuaradair gu conaltradh ri deiseachan nan cosmonauts?

F: Chan e, chaidh a dhearbhadh nach do ràinig an fhuaradair na suidsichean aca.

C: Ciamar a chaidh sàbhailteachd nan cosmonauts a dhèanamh cinnteach?

F: Chuir na cosmonauts sìos na deiseachan agus na h-innealan aca gus cuir às do lorgan fuarachaidh mus deach iad a-steach don ISS.

C: An robh aoidion fuarachaidh air a bhith air an ISS roimhe seo?

F: Tha, tha dà thachartas air a bhith ann roimhe co-cheangailte ri bathar-cruaidh Ruiseanach ceangailte ris an ISS.

C: A bheil dragh sam bith ann mu ionracas a’ bhathar-chruaidh às deidh na tachartasan sin?

F: Tha mar a bhios aoidion fuarachaidh a’ tighinn a-rithist a’ togail cheistean mu ionracas a’ bhathar-chruaidh.