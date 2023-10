Bidh aodion fuarachaidh stèisean fànais a’ togail cheistean mu bhathar-cruaidh Ruiseanach

Tha tachartas o chionn ghoirid anns an robh fuarachadh aodion bho rèididheatoran ceangailte ris an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS) air draghan a nochdadh mu ionracas bathar-cruaidh na Ruis. Rè cuairt-fànais le cosmonauts Ruiseanach Oleg Kononenko agus Nikolai Chub, chaidh builgean de fhuarachadh a-mach à rèididheachd cùl-taic air modal obair-lann Nauka san Ruis. Ged nach robh na cosmonauts ann an cunnart sa bhad, chaidh iarraidh orra an sgìre fhàgail airson adhbharan sàbhailteachd.

Is e an aodion fuarachaidh am fear as ùire ann an sreath de thachartasan co-cheangailte ri bathar-cruaidh Ruiseanach ceangailte ris an ISS. Ann an 2022, dh'fhiosraich bàta-fànais Soyuz a chaidh a-steach don stèisean aodion a chaidh adhbhrachadh le stailc micrometeorite, a rèir oifigearan Ruiseanach. Goirid às deidh sin, thòisich inneal-bathair Adhartas Ruiseanach cuideachd ag aoidion fuarachadh, a-rithist air sgàth buaidh bhon taobh a-muigh. A-nis, leis an treas tachartas, tha ceistean gan togail mu cho earbsach sa tha uidheamachd Ruiseanach.

A dh ’aindeoin na draghan sin, tha NASA a’ cumail a-mach gu bheil gnìomhachd air an ISS a ’leantainn mar as àbhaist. Chaidh slighean fànais dàil ath-eagrachadh, agus tha speuradairean NASA fhathast an dùil a dhol a-mach taobh a-muigh an stèisein fhànais. Tha an tachartas air sgrùdadh a bharrachd a bhrosnachadh air a’ bhathar-cruaidh, ach cha deach atharrachadh sam bith a dhèanamh air gnìomhachd sa bhad.

Chaidh an rèididheachd aoidionach air modal Nauka a chur ris an ISS ann an 2010 aig àm slighe-fànais le Roscosmos. Chaidh am modal fhèin a-steach don ISS san Iuchar 2021, a’ leudachadh a chomasan. Cha do dh'adhbhraich an aodion radiator cùl-taic dragh sam bith air gnìomhachd ISS, leis gu robh am prìomh rèididheatoran fhathast ag obair mar bu chòir.

Mar a bhios sgrùdaidhean a’ leantainn air an aodion fuarachaidh, tha innleadairean a’ dèanamh ath-sgrùdadh air dàta gus adhbhar an tachartais a dhearbhadh. Tha e fhathast ri fhaicinn dè na ceumannan a thèid a ghabhail gus dèiligeadh ris na cùisean bunaiteach agus gus dèanamh cinnteach à sàbhailteachd leantainneach an stèisein fhànais agus an sgioba aige.

Ceistean Bitheanta

C: Dè a dh’ adhbhraich aodion an fhuarachaidh air an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta?



A: Rè slighe-fànais, chaidh builgean de fhuarachadh a-mach à rèididheachd cùl-taic air modal obair-lann Nauka san Ruis.

C: An robh na cosmonauts ann an cunnart sa bhad?



F: Cha robh na cosmonauts ann an cunnart sa bhad, ach chaidh iarraidh orra an sgìre fhàgail air sgàth an sàbhailteachd.

C: An do thachair seo roimhe?



F: Is e seo an treas tachartas anns an robh fuasgladh fuarachaidh bho bhathar-cruaidh Ruiseanach ceangailte ris an ISS.

C: A bheil an aodion fuarachaidh a’ toirt buaidh air gnìomhachd ISS?



F: Cha do chuir an aodion dragh air gnìomhachd ISS, leis gu robh am prìomh rèididheatoran fhathast ag obair mar bu chòir.

C: Dè na ceumannan a thathas a’ gabhail gus dèiligeadh ris a’ chùis?



F: Tha innleadairean an-dràsta ag ath-sgrùdadh dàta gus faighinn a-mach adhbhar an aodion fuarachaidh agus ceumannan a dh’ fhaodadh a bhith ann gus casg a chuir air tachartasan san àm ri teachd.

C: A bheil atharrachadh sam bith sa bhad air gnìomhachd stèisean fànais?



F: Tha NASA air a ràdh gu bheil gnìomhachd air an ISS a’ leantainn mar as àbhaist, le slighean fànais ath-eagraichte agus speuradairean fhathast deiseil airson a dhol taobh a-muigh an stèisein.