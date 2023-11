Sealladh ùr air Brown Dust 2: Ro-innleachd do Squad airson Soirbheachas

Tha Brown Dust 2, air a leasachadh le Neowiz Games, na gheama bogaidh gacha a tha a’ tabhann eòlasan sabaid ro-innleachdail dha cluicheadairean taobh a-staigh siostam blàir stèidhichte air cliath. Mar an neach a thàinig às deidh Brave Nine, tha an RPG seo a’ leantainn air adhart leis an sgeulachd inntinneach a bh’ ann roimhe agus e a’ leudachadh beul-aithris a’ gheama. Ann am Brown Dust 2, tha cothrom agad sguad iongantach de chòig saighdearan-duaise a thogail, an cleachdadh gu ro-innleachdail air cliath 6 × 4, agus ionnsaighean àireamhaichte a chuir air bhog gus a’ chùis a dhèanamh air nàimhdean.

Ged a tha e cudromach na caractaran as fheàrr a thaghadh, tha feum air barrachd air dìreach sgioba làidir a bhith a’ buannachadh gheamannan ann am Brown Dust 2. Tha e deatamach ro-innleachdan èifeachdach a chleachdadh a bhios a’ gabhail brath air neartan an sgioba agad agus a’ gabhail brath air laigsean an luchd-dùbhlain agad.

Gus do chuideachadh le bhith a’ cruthachadh sguad iongantach, bidh sinn a’ taisbeanadh liosta sreath iomlan Brown Dust 2 a bhios a’ seòrsachadh a h-uile mercenary agus an seòrsa eileamaideach (Gaoithe, Uisge, Teine, Solas is Dorcha) gu sreathan S, A, B, agus C. Thoir an aire gu bheil an liosta ìre seo cuspaireil agus a’ nochdadh beachdan an sgrìobhadair.

Tha cumhachd agus sgilean gun choimeas aig saighdearan-duaise S-ìre, leithid Samay, Alec, Arines, Justia, agus Anndra, a bheir orra smachd a chumail air a’ mheata gnàthach. Leis na caractaran sin, faodaidh tu a dhol an aghaidh neach-dùbhlain sam bith le misneachd agus a thighinn gu buil.

Tha saighdearan-duaise A-tier, a’ gabhail a-steach Helena, Olstein, Sylvia, Gray, Kry, Lecliss, Anastasia, agus Eclipse, cuideachd air leth math agus faodaidh iad buannachadh anns a’ mhòr-chuid de ìrean den gheama. Faodaidh tasgadh anns na h-ùrachaidhean aca na comasan sabaid aca a leasachadh tuilleadh, gan dèanamh cho làidir ri aonadan ìre S.

Tha comas sabaid cuibheasach aig saighdearan-duaise B, leithid Beatrice, Rou, Rubia, Rafina, Jayden, Elise, Lisianne, Liatris, Layla, Emma, ​​Wiggle, Rigenette, Seir, Lucrezia, Celia. Ach, le bhith gan ùrachadh agus gan càradh gu ro-innleachdail le aonadan S agus A-tier, gheibh thu buaidh ann an grunn gheamannan.

Chan eil saighdearan-duaise C-tier a’ toirt seachad mòran gun fheum sam bith agus tha iad freagarrach airson luchd-tòiseachaidh a tha a’ sireadh tuigse air meacanaig a’ gheama. Faodaidh aonadan mar Scheherazade, Eleaneer, Teresse, Carlson, Emma, ​​Lathel, Ingrid, Synthia, Maria, Lydia, agus Julie luchd-tòiseachaidh a chuideachadh gus eòlas fhaighinn air meacanaig cluiche ro-innleachdail Brown Dust 2.

Tha e cudromach cuimhneachadh gu bheil liosta sreath Brown Dust 2 fo ùmhlachd atharrachadh le gach ùrachadh bho Geamannan Neowiz. Bithear a’ toirt a-steach caractaran ùra gu cunbhalach, agus thathas a’ dèanamh atharrachaidhean air saighdearan-duaise a th’ ann mar-thà tro buffs agus nerfs, a’ leantainn gu atharrachaidhean air liosta nan sreathan.

Le bhith a’ cleachdadh an liosta sreath fharsaing agus a’ leasachadh ro-innleachdan èifeachdach, faodaidh tu na cothroman soirbheachais agad a mheudachadh ann am Brown Dust 2. Biodh an sguad agad a’ faighinn buaidh anns a h-uile blàr, agus gum bi do thuras tro bheul-aithris tarraingeach a’ gheama gu math cuimhneachail.