A’ Fuasgladh Dìomhaireachd Leasachadh Embryo Daonna: Bidh Modalan Synthetic a’ toirt seachad sealladh

Ro-ràdh

Tha pròiseas leasachadh embryo daonna na iongnadh saidheansail a tha fhathast air a chòmhdach le dìomhaireachd. A dh 'aindeoin adhartas mòr ann a bhith a' tuigsinn leasachadh embryo ann am beathaichean, tha iom-fhillteachd leasachadh embryo daonna, gu h-àraid anns a 'chiad mhìos deatamach, air ar fàgail gu ìre mhòr. Ach, tha adhartasan o chionn ghoirid ann an rannsachadh bun-cheallan air cothroman ùra fhosgladh airson an enigma seo fhuasgladh. Tha luchd-saidheans air feadh an t-saoghail a-nis comasach air structaran coltach ri embryo a chruthachadh san obair-lann. Ged nach eil na structaran sin comasach air fàs gu bhith nam fetus, tha iad coltach ri na h-ìrean as tràithe de leasachadh daonna. Le bhith a’ sgrùdadh nam modalan synthetigeach sin, tha luchd-rannsachaidh an dòchas seallaidhean luachmhor fhaighinn air iomrall, lochdan breith, agus buaidh cungaidhean-leigheis fhad ‘s a tha iad trom.

Dè a tha luchd-saidheans air a choileanadh?

Tha na structaran sin coltach ri embryo, a tha nas lugha na gràn rus, a’ riochdachadh na prìomh sheòrsaichean cealla a tha riatanach airson leasachadh embryo, leithid am placenta, sac buidheag, agus membran a-muigh. Ged nach eil cridhe no eanchainn ann, bidh na structaran sin a’ fàs gu ìre co-ionann ri latha 14 de embryo daonna sa bhroinn. Aig an ìre seo, bidh embryos nàdurrach a’ faighinn structaran a-staigh a tha riatanach airson leasachadh buill-bodhaig. Tha na modalan synthetigeach, air an leasachadh le sgioba Israel, air dearbhadh gur e seo an fheadhainn as cinntiche gu ruige seo. Gu sònraichte, cha deach atharrachaidhean ginteil sam bith a dhèanamh gus na diofar sheòrsaichean cealla sin a ghineadh, cha deach ach comharran ceimigeach a chleachdadh.

Ciamar a tha embryos air fàs ann an deuchainnlann?

Eu-coltach ri modhan traidiseanta a tha an urra ri uighean torrach, thòisich sgioba Israel le bun-cheallan ioma-chumhachdach a thàinig bho cheallan craiceann daonna inbheach. Faodar na ceallan ioma-ghnìomhach sin a phrògramadh gus an leasachadh gu diofar sheòrsaichean cealla agus tha iad air an cleachdadh gu cumanta ann an rannsachadh bith-mheidigeach. Rinn an sgioba ath-chlàradh air na ceallan sin gu bhith nan “stàit naive” a rèir an t-seachdamh latha de leasachadh embryo nàdarra. Chaidh aon bhuidheann de cheallan, a bha gu bhith nan embryo, gun suathadh. Chaidh an dà bhuidheann eile a làimhseachadh le ceimigean sònraichte a chuir an gnìomh ginean le uallach airson a bhith a’ leasachadh na stuthan riatanach gus an embryo a chumail suas. Às deidh dà latha, chaidh na trì buidhnean a chur còmhla. Ro latha a ceithir, thòisich an structar coltach ri embryo air cumadh, a 'nochdadh roinnean sònraichte far am biodh an embryo agus an sac buidheag a' cruthachadh.

Ceistean Cumanta

1. A bheil na modailean sintéiseach seo fìor embryonan daonna?

Chan e, tha na modalan synthetigeach sin nan cnapan de cheallan a chaidh fhàs ann an obair-lann a tha coltach ri ìrean tràth de leasachadh daonna. Chan eil an comas aca fàs gu bhith na fetus.

2. Ciamar a tha sgrùdadh air na modailean sintéise seo a' cuideachadh le bhith a' tuigsinn leasachadh embryo daonna?

Le bhith a’ sgrùdadh nam modalan sin, faodaidh luchd-saidheans sealladh fhaighinn air na pròiseasan iom-fhillte ann an leasachadh tràth embryo, a’ leantainn gu tuigse nas fheàrr air giorrachadh breith, lochdan breith, agus buaidh cungaidhean-leigheis fhad ‘s a tha iad trom.

3. A bheil connspaid ann mu chleachdadh structaran coltach ri embryo sintéise?

Tha, tha cleachdadh nam modalan synthetigeach sin a’ togail cheistean beusanta a thaobh an inbhe, an làimhseachadh agus an mì-chleachdadh a dh’ fhaodadh a bhith ann. Tha a’ choimhearsnachd shaidheansail a’ leantainn air adhart a’ còmhradh mu na draghan sin.

stòran:

https://www.example.com

https://www.example2.com