A’ toirt air adhart Rannsachadh Bith-mheidigeach: Modalan embryo a thig bho cheallan

Tha luchd-saidheans air a bhith an sàs o chionn fhada le dìomhaireachd roinn cealla daonna agus leasachadh embryo. Tha iom-fhillteachd nam pròiseasan sin, gu sònraichte anns a’ chiad mhìos deatamach, air a bhith a’ fàgail luchd-rannsachaidh airson bhliadhnaichean. Ach, tha adhartasan o chionn ghoirid ann an teicneòlas bun-cheallan air an t-slighe airson adhartas a dhèanamh. Tha deuchainn-lannan air feadh an t-saoghail a-nis a’ gineadh structaran coltach ri embryo bho bhun-cheallan - buidhnean de cheallan a tha coltach ri embryos ach nach urrainn fàs gu bhith nam fetus. Tha na structaran sin, a chaidh a chruthachadh gun fheum air uighean no sperm, a’ gealltainn tuigse nas doimhne air duilgheadasan torrachais, uireasbhaidhean breith congenital, agus buaidh cungaidhean a chaidh a ghabhail fhad ‘s a tha iad trom.

Tha na structaran as ùire coltach ri embryo air an leasachadh le sgioba Israel a’ nochdadh mionaideachd iongantach ann a bhith ag ath-aithris ìrean tràtha leasachadh daonna. Tha na modailean sin a’ toirt a-steach a h-uile seòrsa cealla deatamach a tha riatanach airson leasachadh embryo, a’ toirt a-steach am placenta, sac buidheag, agus membran a-muigh. Le bhith a 'leigeil leis na structaran sin leasachadh airson ochd latha, co-ionann ri latha 14 de embryo daonna sa bhroinn, chunnaic luchd-rannsachaidh cruthachadh structaran a-staigh a dh' fheumar airson tuilleadh leasachadh organ.

Gus na structaran sin coltach ri embryo fhàs ann an obair-lann, chleachd luchd-rannsachaidh bun-cheallan ioma-chumhachdach, ceallan so-ruigsinneach le comas cruth-atharrachadh gu diofar sheòrsaichean cealla. Le bhith ag ath-chlàradh nan ceallan sin gu “staid naive,” coltach ris an t-seachdamh latha de leasachadh embryo nàdurrach, chuir an sgioba an àrd-ùrlar airson tuilleadh fàis. Bhrosnaich gluasadan ceimigeach abairtean gine sònraichte, a lean gu cruthachadh clò a bha riatanach airson an embryo a chumail suas. B’ e a’ cheum mu dheireadh na trì buidhnean de cheallan a chur còmhla gus structar coltach ri embryo a chruthachadh.

Fhad ‘s a tha na modailean sin a’ nochdadh gealladh, tha dùbhlain ann fhathast. Aig an àm seo, chan eil ach 1% de cheallan cruinnichte gu soirbheachail gan cur fhèin air dòigh ann an structar coltach ri embryo. Bidh àrdachadh èifeachdas seo deatamach airson gum bi na modailean sin nan innealan luachmhor ann an rannsachadh saidheansail. Le bhith ag àrach nan structaran sin nas fhaide na 14 latha tha cuingealachaidhean agus cnapan-starra ann cuideachd. Ach a dh’ aindeoin sin, tha luchd-rannsachaidh dòchasach gun toir adhartasan leantainneach agus ùrachadh san raon seo seallaidhean riatanach air leasachadh embryo.

FAQ:

C: Dè a th’ ann an structaran coltach ri embryo?

F: Tha structaran coltach ri embryo nan cnapan de cheallan air am fàs ann an obair-lann a tha coltach ri ìrean tràtha de leasachadh daonna mus tachair cruthachadh organ. Tha dìth cridhe no eanchainn aca.

C: Ciamar a tha structaran coltach ri embryo air an cruthachadh?

F: Tha na structaran sin air an gineadh a’ cleachdadh bun-cheallan ioma-chumhachdach, a tha air an ath-chlàradh gu “staid naive.” Tha abairtean gine sònraichte air am piobrachadh tro ghluasadan ceimigeach gus na stuthan riatanach a leasachadh.

C: Dè ghabhas ionnsachadh bho na modailean embryo seo?

F: Tha modalan embryo a’ tabhann comas sgrùdadh a dhèanamh air iomrall, uireasbhaidhean breith congenital, agus buaidh cungaidhean a chaidh a ghabhail fhad ‘s a tha thu trom. Bidh iad a’ toirt sealladh dhuinn air cruthachadh structaran embryonic deatamach.

C: Dè na dùbhlain a tha mu choinneamh nam modailean sin?

A: Tha èifeachdas fèin-eagrachadh cealla a-steach do structar coltach ri embryo ìosal an-dràsta. A bharrachd air an sin, le bhith ag àiteachadh nan structaran sin nas fhaide na 14 latha tha dùbhlain ann a tha a’ cuingealachadh an comas.