Sgrùdadh ùr a’ nochdadh ceangal iongantach eadar tinneas an t-siùcair agus galar grùthan geir

Tha sgrùdadh rannsachaidh ùr-nodha air ceangal ris nach robh dùil a nochdadh eadar tinneas an t-siùcair agus galar grùthan steatotic, a’ tilgeil solas ùr air an eadar-chluich iom-fhillte eadar an dà shuidheachadh seo. Bidh an sgrùdadh, air a stiùireadh le sgioba de luchd-saidheans cliùiteach, a’ toirt dùbhlan do bheachdan a bh’ ann roimhe agus is dòcha gun ullaich e an t-slighe airson tuigse agus riaghladh nas fheàrr air an dà ghalar.

Tha galar grùthan steatotic, ris an canar gu tric galar grùthan geir, na chumha a tha air a chomharrachadh le cruinneachadh cus geir anns an òr. Tha fios gu bheil e co-cheangailte ri reamhrachd, ìrean àrda de choileastarail, agus cus deoch làidir. Air an làimh eile, tha tinneas an t-siùcair na eas-òrdugh metabolach air a chomharrachadh le ìrean siùcar fuil àrd, gu tric mar thoradh air strì an aghaidh insulin no cinneasachadh insulin neo-iomchaidh.

Tha an rannsachadh, a thug a-steach mion-sgrùdadh farsaing air dàta meidigeach bho mhìltean de euslaintich, air co-dhàimh làidir a nochdadh eadar tinneas an t-siùcair agus cunnart nas motha ann a bhith a’ leasachadh galair grùthan geir. Tha na co-dhùnaidhean a’ nochdadh gu bheil daoine fa leth le tinneas an t-siùcair gu math nas buailtiche an suidheachadh a leasachadh, a’ togail dhraghan mu na buaidhean fad-ùine a dh’ fhaodadh a bhith aca air an slàinte grùthan.

A bharrachd air an sin, tha an sgrùdadh a 'moladh gu bheil an dàimh dà-thaobhach, a' ciallachadh gum faodadh neach le galar grùthan geir a bhith ann an cunnart àrd airson tinneas an t-siùcair a leasachadh. Thathas fhathast a’ sgrùdadh na dearbh dhòighean a tha air cùl a’ cho-cheangail seo, ach thathas a’ creidsinn gu bheil factaran cunnairt co-roinnte agus slighean fios-eòlais cumanta a’ cur ris a’ cheangal.

CÀBHA

C: A bheil galar grùthan geir cumanta?

F: Tha, tha galar grùthan geir na staid chumanta a bheir buaidh air milleanan de dhaoine air feadh an t-saoghail.

C: An gabh tinneas an t-siùcair a chasg?

F: Ged nach urrainnear cuid de na factaran cunnairt airson tinneas an t-siùcair atharrachadh, faodaidh gabhail ri dòigh-beatha fhallain agus riaghladh cuideam an cunnart bho bhith a’ leasachadh a’ ghalair a lughdachadh gu mòr.

C: Dè na comharran a th’ aig galar grùthan geir?

F: Tha galar grùthan geir gu tric asymptomatic, ach aig ìrean adhartach, faodaidh e sgìths, pian bhoilg, agus a’ bhuinneach-mhòr adhbhrachadh.

C: A bheil galar grùthan geir air a thionndadh air ais?

F: Faodaidh, ann an iomadh cùis, faodar galar grùthan geir a thionndadh air ais tro atharrachaidhean dòigh-beatha leithid call cuideim, atharrachaidhean daithead, agus barrachd gnìomhachd chorporra.

C: Ciamar a bheir toraidhean an sgrùdaidh seo buannachd dha euslaintich?

F: Tha an sgrùdadh a 'toirt seachad seallaidhean luachmhor air a' cheangal eadar tinneas an t-siùcair agus galar grùthan geir, a 'toirt cothrom do phroifeasantaich cùram slàinte ro-innleachdan nas fheàrr a leasachadh airson casg, lorg tràth, agus làimhseachadh an dà shuidheachadh.