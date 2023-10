Bidh luchd-saidheans a’ faighinn a-mach gluasad Ataman Iarainn ann am Bun-stèidh Soladach na Talmhainn

Tha luchd-saidheans air lorg ùr-nodha a dhèanamh o chionn ghoirid a thaobh gluasad dadaman iarainn taobh a-staigh cridhe cruaidh a-staigh na Talmhainn. Tha an lorg ùr seo a’ tilgeil solas air daineamaigs toinnte cridhe ar planaid agus a’ toirt sealladh dhuinn air raon magnetach na Talmhainn.

Tha cridhe na Talmhainn air a roinn ann an dà phàirt: an cridhe a-muigh leaghaidh agus an cridhe cruaidh a-staigh. Chan eil an cridhe cruaidh a-staigh, a dh'aindeoin an ainm, gu tur neo-ghluasadach. Tha fios air a bhith ann airson ùine gu bheil gnìomhachd seismic taobh a-staigh a’ chridhe a-staigh, ach a-nis tha luchd-saidheans air faighinn a-mach gu bheil dadaman iarainn fa leth cuideachd a’ faighinn eòlas air gluasad.

Tha buaidh chudromach aig a’ ghluasad seo de atoman iarainn taobh a-staigh a’ chridhe chruaidh a-staigh air ar tuigse air raon magnetach na Talmhainn. Tha an raon magnetach air a chruthachadh le gluasad iarann ​​​​leaghte anns a’ chridhe a-muigh, agus faodaidh gluasad dadaman iarainn anns a ’chridhe a-staigh buaidh a thoirt air giùlan magnetach iomlan a’ phlanaid.

Le bhith a’ sgrùdadh tonnan seismic a’ siubhal tron ​​Talamh, b’ urrainn do luchd-saidheans atharrachaidhean beaga fhaicinn ann am feartan a’ chridhe a-staigh. Tha na h-atharrachaidhean sin a’ nochdadh gluasad dadaman iarainn, a’ toirt seachad fianais gu bheil an t-iongantas seo neo-aithnichte roimhe seo ann.

Is e ceum cudromach a th’ ann a bhith a’ tuigsinn gluasad dadaman iarainn taobh a-staigh a’ chridhe chruaidh a-staigh a bhith a’ tuigsinn daineamaigs iom-fhillte cridhe agus raon magnetach na Talmhainn. Tha an sgrùdadh seo a’ cur ris an eòlas a th’ againn air obair a-staigh ar planaid agus tha comas aige cur ri adhartasan ann an raointean leithid geo-fhiosaig agus geomagnetism.

