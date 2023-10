Neach-togail Dhealbh a’ faighinn thairis air còmhdach neòil gus grèim fhaighinn air Solar Eclipse

Bha còmhdach sgòthan tiugh ann an cunnart milleadh a dhèanamh air sealladh eclipse grèine annular an-dè ann an sgìre Kootenay an Ear. Ach, le briseadh gu h-obann anns na sgòthan leig le Colaiste nan Rockies Reul-eòlas Lab Tech Rick Nowell beagan dhealbhan a ghlacadh den tachartas tearc. Thug Nowell cunntas air an oidhirp a dh’ fheumar gus dealbh a thogail den eclipse, a’ toirt a-steach a bhith a’ lorg an uidheamachd riatanach agus ag atharrachadh an teileasgop airson an fhòcas as fheàrr. A dh 'aindeoin na dùbhlain, bha e comasach dha Nowell an dealbh as fheàrr den eclipse a ghlacadh, eadhon a' glacadh dà ghrian-grèine.

Thòisich am pàirt eclipse aig 9:11m Disathairne, 14 Dàmhair, leis a’ Ghealach a’ còmhdach 67% den Ghrian aig an ìre as àirde aig 10:25m Tha glacadh soirbheachail Nowell air an tachartas na theisteanas air a diongmhaltas agus a sgil theicnigeach.

Faodaidh togail dhealbhan Eclipse a bhith na oidhirp iom-fhillte, a dh’ fheumas uidheamachd agus eòlas sònraichte. Tha cuid de na teirmean air an tug Nowell iomradh a’ toirt a-steach teileasgop Celestron, inneal-lughdachadh fòcas, cùl lèirsinneach, fòcas Crayford, agus raon lorg. Tha iad sin uile nan innealan aig a bheil pàirt ann a bhith a’ glacadh ìomhaighean soilleir agus ceart de thachartasan celestial leithid eclipses.

Is fhiach a bhith mothachail gum faod a bhith a’ coimhead air solar eclipse gun dìon sùla ceart a bhith cunnartach agus gum faodadh e milleadh sùla maireannach adhbhrachadh. Mar sin, tha e riatanach sìoltachan grèine a chleachdadh no an eclipse fhaicinn gu neo-dhìreach a’ cleachdadh dòighean teilgean, mar a chaidh a mhìneachadh le Nowell nuair a chleachd e mullach a’ bhogsa sìoltachain geal mar scrion ro-mheasaidh.

Stòr: e-KNOW (chan eil URL air a thoirt seachad)