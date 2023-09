Co-phàirtean cealla eanchainn air an lorg air ais gu na cuantan àrsaidh

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a rinn eòlaichean aig an Ionad airson Riaghladh Genomic air faighinn a-mach gu robh co-phàirtean cealla eanchainn an làthair ann am cuantan eu-domhainn timcheall air 800 millean bliadhna air ais. Tro sgrùdadh placozoans, beathaichean mara beaga bìodach, tha luchd-rannsachaidh air seallaidhean fhaighinn air turas mean-fhàs neurons.

Bidh placozoans, a tha timcheall air meud gràinne mòr gainmhich, a’ fuireach ann an uisgeachan blàth, eu-domhainn agus bidh iad beò le bhith ag ithe lìonanaich agus microbes. A dh’ aindeoin gainnead buill-bodhaig no pàirtean bodhaig sònraichte, thathas a’ meas placozoans mar aon de na còig prìomh shreathan bheathaichean, còmhla ri ctenophores, spongan, cnidarians, agus bilaterians.

Aig cridhe làthaireachd placozoans tha ceallan peptidergic, a bhios a’ leigeil ma sgaoil peptides a bhios a ’stiùireadh am biadhadh agus an gluasadan. Chleachd an sgrùdadh mion-sgrùdaidhean moileciuil agus coimpiutaireachd gus “atlasan cealla” a chruthachadh gus mean-fhàs agus gnìomh nan ceallan sin a thuigsinn. Chaidh a lorg gu robh na ceallan peptidergic sin mar ro-ruitheadairean do neurons an latha an-diugh.

Lorg an luchd-rannsachaidh lìonra toinnte de sheòrsan cealla “eadar-mheadhanach” a tha a’ ceangal na prìomh naoi seòrsaichean cealla ann am placozoans. A bharrachd air an sin, bha na ceallan peptidergic, eadar-dhealaichte bho cheallan eile, a’ nochdadh coltas iongantach ri neurons a nochd milleanan de bhliadhnaichean às deidh sin ann am fàs-bheairtean nas adhartaiche. Cha robhar a’ faicinn an coltas sònraichte seo ri neurons ann an gnèithean tràth-meurach leithid spongan no ctenophores.

Nochd an sgrùdadh trì co-shìntean sònraichte eadar ceallan peptidergic agus neurons. An toiseach, bidh ceallan placozoan ag eadar-dhealachadh ann an dòigh a tha coltach ri neurogenesis a chaidh fhaicinn ann an cnidarians agus bilaterians. San dàrna h-àite, tha mòran phàirtean de chrìoch teachdaireachdan neuron aig na ceallan sin ach chan eil feartan fìor neuron aca, leithid giùlan comharran dealain. Mu dheireadh, nochd ionnsachadh domhainn gu bheil na ceallan sin a’ conaltradh tro GPCRs air an tòiseachadh le neuropeptides, mar sgàthan air conaltradh neuronal.

Le bhith a’ soilleireachadh an loidhne-tìm mean-fhàs, tha an rannsachadh a’ sealltainn gun robh na pàirtean stèidheachaidh de neurons a’ tighinn gu cruth anns na seann chuantan o chionn 800 millean bliadhna. Mu cheud bliadhna às deidh coltas an sinnsearan, tha coltas ann gu robh ceallan peptidergic placozoans air fàs gu bhith a 'sealbhachadh feartan riatanach a tha riatanach airson neurons, leithid seanailean ian agus sgafaidean post-synaptic.

Ged a thathas a’ meas gun do nochd a’ chiad neuron ùr-nodha timcheall air 650 millean bliadhna air ais, tha ceallan coltach ri neuronal ann an ctenophores le feartan sònraichte, a’ togail cheistean mu dheidhinn slighe mean-fhàs neurons. Tha ùghdaran an sgrùdaidh a’ cur cuideam air an fheum air tuilleadh rannsachaidh gus dèiligeadh ris na ceistean fosgailte sin agus tuigse nas soilleire fhaighinn air slighean mean-fhàs neurons agus seòrsachan cealla eile.

Mar a bhios leantainneachd genomic a’ dol air adhart, thathas an dùil gun tèid na dìomhaireachdan a tha air an cumail le beathaichean modail neo-thraidiseanta leithid placozoans, ctenophores, agus spongan fhuasgladh mean air mhean, a’ tilgeil barrachd solas air sgeulachd mean-fhàs na beatha.

