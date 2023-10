Lannsair a’ cur ìmpidh air pàrantan gun a bhith a’ ceannach pinn laser mar dhèideagan às deidh dha balach a bhith a’ fulang milleadh sùla maireannach

Tha offthalmo-eòlaiche péidiatraiceach a’ guidhe air pàrantan gun a bhith a’ leigeil leis a’ chloinn aca cluich le pinn leusair mar dhèideagan, às deidh cùis far an do rinn balach 11-bliadhna milleadh maireannach air na sùilean. Chaill am balach, ris an canar Harry, an sealladh meadhanach aige na bu thràithe am-bliadhna agus sheall deuchainnean milleadh mòr air an reitine aige. Bidh e a-nis a’ faighinn stealladh mìosail, ach is dòcha nach till a lèirsinn gu tur.

Nochd Aabgina Shafi, an lannsair a bha a’ làimhseachadh Harry, gu bheil ceathrar chloinne eile ann an Siorrachd Iorc an-dràsta a’ faighinn làimhseachadh airson milleadh coltach ris a rinn pinn leusair. Dhaingnich a’ Bh-Uas Shafi gum faodadh am milleadh a rinn na h-innealan sin leantainn gu dall no leòntan nach gabh a thoirt air ais, a dh’ fheumadh sgrùdadh fad-beatha. Ged a tha e mì-laghail leusair a lasadh aig carbad a tha a’ gluasad, tha e laghail pinn leusair a reic agus a bhith ann am Breatainn.

Mhìnich a ’Bh-Uas Shafi nach eil mòran de phinn laser a tha rim faighinn air a’ mhargaidh a ’gèilleadh ri inbhean sàbhailteachd an EU, le cuid a’ dol thairis air a ’chumhachd ainmichte. Thug i rabhadh ged a dh’ fhaodadh gum bi clann a’ còrdadh riutha a bhith a’ cleachdadh na pinn sin airson bailiùnaichean pop, faodaidh iad a bhith gan comharrachadh nan sùilean cron mòr a dhèanamh.

Lorg pàrantan Harry adhbhar a’ mhillidh às deidh dhaibh a thoirt gu neach-sùla. Nochd deuchainnean milleadh UV, agus b ’ann an uairsin a chuimhnich a mhàthair gu robh peann laser aige. A bharrachd air an dochann don t-sùil dheis aige, sheall deuchainnean milleadh air a shùil chlì, ged nach eil buaidh sam bith air an t-sealladh aige an-dràsta.

Ghabh màthair Harry, a cheannaich am peann leusair air-loidhne, aithreachas agus chuir i ìmpidh air pàrantan eile gun a bhith a’ dèanamh an aon mhearachd. Thog i a’ bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aig a mac san fhad-ùine air beatha a mic, a’ toirt a-steach na cothroman dreuchdail aige agus an comas dràibheadh.

Tha a’ chùis mar chuimhneachan do phàrantan a bhith furachail nuair a bhios iad a’ ceannach dèideagan airson an cuid chloinne. Faodaidh pinn laser a bhith a 'coimhead gun chron, ach faodaidh iad droch bhuaidh a bhith aca nuair a thèid an mì-chleachdadh. Tha e deatamach do gach cuid luchd-saothrachaidh agus luchd-cleachdaidh prìomhachas a thoirt do shàbhailteachd agus dèanamh cinnteach gu bheil na toraidhean a’ coinneachadh ris na h-inbhean riatanach.

