Fuasgladh Dìomhaireachd nan Tuill Gheal: Turas tron ​​​​Cosmos

Tha leabhar ùr ùr-nodha Carlo Rovelli a’ dol a-steach do shaoghal enigmatic tuill gheala, a’ taisbeanadh teòiridh tarraingeach air an cruthachadh agus carson a tha iad fhathast mì-chinnteach nar beachdan air a’ chruinne-cè. Eu-coltach ri tuill dhubh, tha tuill gheal nan nithean as urrainn do chùis dòrtadh a-mach, ach chan urrainn dhut a dhol a-steach. Fhad ‘s a tha tuill dhubh, air an cruthachadh le rionnagan mòra a thuit, a’ glacadh ar mac-meanmna agus a chaidh fhaicinn ann an galaxies fad às, tha tuill gheala air fuireach dìomhair agus neo-dhearbhte.

Bidh Rovelli, eòlaiche fiosaigeach teòiridheach agus neach-conaltraidh saidheans tarraingeach, a’ toirt leughadairean air turas iongantach tron ​​​​chosmos. Anns an leabhar aige, leis an tiotal iomchaidh “White Holes,” tha e gar stiùireadh a-steach do chridhe toll dubh, a’ dol an aghaidh dùil cul-de-sac do-sheachanta. An àite sin, bidh e gar gluasad air adhart, a’ nochdadh sealladh ùr air obrachadh na cruinne-cè.

A rèir Rovelli, mar a bhios rionnag a 'tuiteam sìos gus toll dubh a chruthachadh, bidh e mu dheireadh a' fàs cho teann 's gu bheil laghan càirdeas coitcheann a' toirt buaidh air laghan meacanaig cuantamach. Tha teòiridh Quantum, saidheans mì-chinnt air sgèile minuscule, a’ toirt a-steach saoghal de ghràineanan coltachd agus pìosan fànais. Anns an raon seo, bidh an rud nach gabh a shamhlachadh roimhe seo comasach. Tha Rovelli a’ moladh, mar a bhios an rionnag a tha a’ tuiteam às a chèile a’ ruighinn ìre de mhì-chinnt cuantamach, gum faodadh i “breabadh” air ais tro ùine, ag atharrachadh gu bhith na tholl geal.

Fhad ‘s a dh’ fhaodadh leabhraichean mu fhìor iongantasan cosmaigeach a bhith dùbhlanach a chuir an cèill gun chomharradh matamataigeach, tha tàlant Rovelli na laighe na chomas air luchd-leughaidh a dhol an sàs ann an rosg liriceach agus ìomhaighean beothail. Ann an “White Holes,” tha e a’ dùmhlachadh farsaingeachd an eòlais a tha air a chòmhdach ann an “A Brief History of Time” le Stephen Hawking gu caibideilean pongail ach inntinneach.

Tha rannsachadh Rovelli air tuill gheala a’ toirt sealladh ùr air dìomhaireachdan na cruinne-cè. Le bhith a’ putadh crìochan ar tuigse, tha e a’ toirt cuireadh dhuinn a bhith a’ beachdachadh air na cothroman a tha a’ falach taobh a-muigh raon nan tuill dhubh agus sùil a thoirt air an eadar-cheangal domhainn eadar àite, ùine, agus meacanaig cuantamach.

Ceistean Bitheanta

C: Dè a th 'ann an tuill gheal?

F: Tha tuill gheal nan nithean celestial celestial a bhios a’ cur a-mach stuth agus lùth ach nach leig le dad a dhol a-steach annta.

C: Ciamar a tha tuill gheal eadar-dhealaichte bho thuill dhubh?

F: Fhad ‘s a bhios tuill dhubh a’ cruthachadh bho rionnagan mòra a tha air tuiteam agus a ’glacadh a h-uile càil taobh a-staigh fàire an tachartais aca, bidh tuill gheal a’ leigeil ma sgaoil stuth agus lùth ach a ’cur casg air faighinn a-steach.

C: Carson a tha tuill gheala nas duilghe a choimhead na tuill dhubha?

F: Cha deach tuill gheala fhaicinn gu dìreach, agus tha iad ann fhathast teòiridheach. Tha seo gan dèanamh nas dùbhlanaiche sgrùdadh a dhèanamh an coimeas ri tuill dhubh, a chaidh a lorg tro fhianais neo-dhìreach ann an galaxies fad às.

C: Ciamar a tha teòiridh Carlo Rovelli a’ moladh cruthachadh tuill gheala?

A: Tha Rovelli a’ moladh, mar a bhios rionnag a’ tuiteam às a chèile a’ ruighinn ìre gu math teann, gum faodadh laghan meacanaig cuantamach a dhol an àite laghan càirdeas coitcheann. Dh’ fhaodadh a’ mhì-chinnt cuantamach seo leigeil leis an rionnag “breabadh” air ais tro ùine, ag atharrachadh gu bhith na tholl geal.

C: An cuidich tuill gheal sinn le bhith a’ tuigsinn dìomhaireachdan na cruinne-cè?

F: Le bhith a’ rannsachadh na cothroman a th’ ann an tuill gheala, leudaichidh Rovelli ar tuigse air uinneanan cosmach. Bidh na lèirsinn aige a’ toirt dùbhlan do theòiridhean a th’ ann agus a’ fosgladh slighean sgrùdaidh ùra a-steach do nàdar eadar-cheangailte àite, ùine, agus meacanaig cuantamach.