Lorg mòr: Bidh luchd-saidheans a’ lorg an spreadhadh rèidio as luaithe agus as soilleire gu ruige seo

Tha sgioba eadar-nàiseanta de luchd-saidheans air lorg iongantach a dhèanamh ann a bhith a’ sgrùdadh spreadhaidhean rèidio luath (FRBn). Tha iad air FRB a lorg, leis an t-ainm FRB 20220610A, a tha chan e a-mhàin an astar as fhaide a chaidh a chlàradh a-riamh, ach cuideachd aon den fheadhainn as soilleire a chaidh fhaicinn a-riamh. Thug e timcheall air ochd billean bliadhna airson an comharra FRB bho FRB 20220610A ruighinn air an Talamh san Ògmhios an-uiridh, ga fhàgail timcheall air 50 sa cheud nas sine na an neach-gleidhidh clàr astar roimhe.

Thathas a’ meas gu bheil an lùth a chaidh a leigeil ma sgaoil le FRB 20220610A ann an dìreach beagan mhilleanan-tomhais co-ionann ris na bhios ar Sun a’ dèanamh ann an 30 bliadhna. Tha an soilleireachd iongantach seo a’ suidheachadh FRB 20220610A a bharrachd air a’ mhòr-chuid de FRBn a chaidh a lorg roimhe. Gu dearbh, tha e nas gile na a h-uile gin ach aon de na 55 FRB a chaidh a lorg roimhe seo le Pathfinder Array Square Kilometer Astràilia (ASKAP).

Tro bheachdan leanmhainn a chaidh a dhèanamh a ’cleachdadh Teileasgop Fìor Mòr Amharclann Deas na h-Eòrpa, cho-dhùin an sgioba fo stiùir Astràilia gur dòcha gun tàinig FRB 20220610A bho phaidhir no trì galaxies a bha a’ tighinn còmhla. Tha an lorg seo a’ co-thaobhadh ri cuid de theòiridhean mu adhbhar FRBn, ged a chaidh mìneachaidhean eile leithid supernovae agus rionnagan neutron magnetar a mholadh cuideachd.

A dh 'aindeoin cò às a thàinig FRBn neo-aithnichte, tha na h-uinneanan inntinneach sin a' toirt cothrom do luchd-rannsachaidh tuairmse a dhèanamh air tomad na cruinne. Tha an t-Àrd-ollamh Ryan Shannon, co-stiùiriche a’ phròiseict, a’ mìneachadh gum faodar an stuth a tha a dhìth anns a’ chruinne-cè a lorg le bhith a’ cleachdadh spreadhaidhean rèidio luath: “Bidh spreadhaidhean rèidio luath a’ mothachadh an stuth ianachaidh seo. Fiù ‘s ann an àite a tha cha mhòr falamh, chì iad na dealanan gu lèir, agus leigidh sin leinn tomhas na tha de stuth eadar na galaxies.”

Tha lorg FRB 20220610A cuideachd a’ toirt taic don teòiridh a mhol an reul-eòlaiche Astràilianach Jean-Pierre Macquart nach maireann ann an 2020. Mhol Macquart gum faodar tomad na cruinne a thomhas le bhith a’ sgrùdadh spreadhaidhean rèidio luath. Tha co-dhùnaidhean na sgioba a’ co-thaobhadh ris an rud ris an canar “Càirdeas Macquart,” a tha ag ràdh mar as fhaide air falbh a bhios spreadhadh rèidio luath, is ann as sgaoilte a bhios e a’ nochdadh eadar galaxies. Ach, chan eil a h-uile FRB a 'leantainn a' phàtrain seo, a 'toirt cuideam air cho iom-fhillte' sa tha na feallsanachdan sin.

Fhad ‘s a tha an adhartas seo ann an tuigse FRBn a’ putadh crìochan ar n-eòlais, bidh feum air uidheamachd nas fheàrr gus comharran eadhon nas fhaide a lorg. Tha luchd-saidheans gu mòr an dùil crìoch a chuir air Amharclann Square Kilometer Array, a thathar an dùil a bhith ag obair ann an 2028, a leigeas le tuilleadh sgrùdaidh agus lorg clàran FRB ùra.

stòran:

- Naidheachdan a ’BhBC

- Saidheans gach latha