Chaidh dàil a chuir air bhog Boeing Starliner a-rithist, a-nis air a shuidheachadh airson Giblean 2024

Tha dàil eile mu choinneimh Boeing agus NASA anns a’ chiad sgioba de shoitheach-fànais Starliner a chuir air bhog, a’ putadh a’ chinn-latha tòiseachaidh as tràithe a tha ri fhaighinn chun Ghiblean 2024. Tha seo a’ tighinn às deidh sreath de chuir dheth agus cùisean teicnigeach a tha air a bhith a’ cur dragh air prògram Starliner.

Tha e coltach gu bheil an dàil as ùire, a chaidh ainmeachadh le NASA ann am fios naidheachd, co-cheangailte ri draghan mu shiostam paraisiut an t-soitheach-fànais agus lorg teip lasanta taobh a-staigh a’ charbaid. Tha na cùisean sin air duilgheadasan adhbhrachadh agus tuilleadh fuasgladh cheistean.

Is e adhbhar a’ mhisean a tha ri thighinn, ris an canar Deuchainn Itealaich Boeing Crew (CFT) aig NASA, làn ro-aithris èideadh a thoirt dha Starliner le bhith ga chuir, còmhla ris na speuradairean Butch Wilmore agus Suni Williams, chun Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta. Bidh am misean a’ taisbeanadh comasan a’ bhàta-fànais agus a’ sealltainn cho freagarrach sa tha e airson tursan le criutha san àm ri teachd.

Tha Boeing, ag obair fo chùmhnant $ 4.3 billean le NASA bho 2014, air call mòr a dhèanamh suas gu $ 1.14 billean air a’ phròiseact trioblaideach. Tha misean CFT air grunn atharrachaidhean clàraidh fhaicinn, le gach ceann-latha ùr a’ nochdadh air togail, dìreach gun dàil a-rithist.

Tha an turas airson Boeing's Starliner air a bhith dùbhlanach bhon chiad targaid de chleachdadh obrachaidh ann an 2017. Dh'fhàillig an deuchainn neo-chriutha ann an 2019 a dhol còmhla ris an ISS, a' leantainn gu tuilleadh dheuchainnean agus fuasgladh cheistean. Fhuair an Orbital Flight Test-2 (OFT-2) às deidh sin eòlas air na glitches aige fhèin ach chaidh e gu soirbheachail leis an ISS agus thill e chun Talamh. Ach, tha e coltach gu bheil an t-slighe gu misean CFT ga thogail gu sìorraidh.

Is e aon chùis theicnigeach a tha air nochdadh paraisiut an t-soithich-fànais, a tha air eallach fàiligeadh nas ìsle na bha dùil a nochdadh. Tha Boeing air “ceanglaichean bog” a’ pharaisiut ath-dhealbhadh gus dèiligeadh ris a’ chùis seo, agus tha dùil ri deuchainn tuiteam paraisiut airson an t-Samhain. Tha dragh teignigeach eile a’ toirt a-steach cleachdadh teip lasrach airson insaladh acfhainn uèirleas, a tha air toirt air Boeing pàirt chudromach a thoirt air falbh agus dòighean lasachaidh a leasachadh.

A’ coimhead air adhart, ma thèid misean CFT air adhart gu soirbheachail, dh’ fhaodadh misean obrachaidh ris an canar PCM-1 tachairt tràth ann an 2025. Ach, tha NASA cuideachd air iomradh a thoirt air comas SpaceX Crew Dragon a chleachdadh airson a’ mhisean sin. Às aonais an Starliner, tha NASA air a bhith an urra ri SpaceX gus na speuradairean aca a ghiùlan chun Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta.

Fhad ‘s a tha Starliner fhathast a’ gealltainn NASA, tha na duilgheadasan teicnigeach agus an dàil leantainneach air teagamhan a thogail mu cho earbsach sa tha e. Is e dìreach ùine a dh’ innse an urrainn dha Starliner faighinn thairis air na dùbhlain aige agus a chomas a choileanadh mar phrìomh dhòigh airson miseanan fànais criutha san àm ri teachd.

Stòran: NASA (fios naidheachd)