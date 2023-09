OLED a bhios a’ sgaoileadh solas gorm aig bholtachd as ìsle: adhartasan a dh’ fhaodadh a bhith ann am fònaichean sgairteil agus teicneòlasan taisbeanaidh

Tha luchd-rannsachaidh bho Tokyo Tech air ùr-ghnàthachadh ùr-nodha a dhèanamh ann an teicneòlas diode organach solas-sgaoilidh (OLED) le bhith a’ leasachadh OLED a bhios a’ sgaoileadh solas gorm aig bholtadh ìosal nas àirde na 1.47 V. Tha comas aig an adhartas seo teicneòlasan fònaichean sgairteil agus taisbeanaidh malairteach atharrachadh.

Tha solas gorm deatamach airson innealan a tha a’ sgaoileadh solas, scrionaichean fònaichean sgairteil, agus taisbeanaidhean sgrion mòr. Ach, tha e air a bhith dùbhlanach a bhith a’ leasachadh OLEDan gorm èifeachdach air sgàth an bholtaids àrd a tha riatanach airson an obrachadh. Mar as trice bidh feum aig OLEDs gorm traidiseanta timcheall air 4 V airson soillseachadh de 100 cd / m2, a tha nas àirde na bholtadh bataraidhean lithium-ion a thathas a’ cleachdadh gu cumanta ann am fònaichean sgairteil. Mar sin, tha feum èiginneach air OLEDs gorm a leasachadh a dh'fhaodas obrachadh aig bholtaids nas ìsle.

Tha an luchd-rannsachaidh bho Tokyo Tech, ann an co-obrachadh le institiudan eile, air OLED upconversion a leasachadh a choileanas sgaoilidhean gorm aig bholtaids tionndaidh ultralow de 1.47 V. Bidh an inneal a’ cleachdadh stuthan sònraichte, a’ gabhail a-steach NDI-HF mar an neach-gabhail, 1,2- ADN mar an tabhartaiche, agus TbPe mar an dopant flùraiseach. Bidh an OLED ag obair le bhith a’ cleachdadh inneal tionndaidh suas, far am bi tuill agus dealanan air an stealladh a-steach do na sreathan tabhartais is glacadair, fa leth, agus gan ath-chur còmhla aig an eadar-aghaidh tabhartais / glacadair gus staid gluasad cosgais a chruthachadh. Bidh an stàit seo gu roghnach a’ gluasad lùth chun an emitter, a’ leantainn gu sgaoilidhean solais gorm.

Sheall an nobhail OLED soillseachadh de 100 cd / m2, co-ionann ri taisbeanadh malairteach, aig dìreach 1.97 V. Tha an coileanadh seo gu mòr a’ lughdachadh an riatanas bholtachd airson OLEDs gorm, ga dhèanamh comasach coinneachadh ri riatanasan malairteach nan innealan sin. Tha an sgrùdadh a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha e dealbhadh an eadar-aghaidh tabhartais / neach-gabhail airson smachd a chumail air pròiseasan excitonic.

Ann an co-dhùnadh, tha leasachadh OLED a bhios a’ sgaoileadh solas gorm aig bholtachd ìosal na cheum iongantach air adhart ann an teicneòlas OLED. Tha comas aig an adhartas seo adhartasan ann an teicneòlasan fònaichean sgairteil agus taisbeanaidh a stiùireadh, gan dèanamh nas lùth-èifeachdaiche agus ruigsinneach.

Fiosrachadh:

Diode gorm organach a tha a’ sgaoileadh solas le bholtaids tionndaidh de 1.47 V. Conaltradh Nàdair.