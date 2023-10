Bidh inneal ùr anns a bheil soithichean fala eanchainn a’ tilgeadh solas air cruthachadh cuimhne fad-ùine

Tha luchd-rannsachaidh air faighinn a-mach inneal neo-aithnichte roimhe co-cheangailte ri soithichean-fala an eanchainn a chuireas ri pròiseas cruthachadh cuimhne fad-ùine. Ged a tha a’ mhòr-chuid de sgrùdaidhean air fòcas a chuir air neurons ann a bhith a’ tuigsinn ionnsachadh agus cuimhne, tha co-dhùnaidhean o chionn ghoirid a’ nochdadh gu bheil pàirt aig seòrsachan cealla eile, leithid pericytes, cuideachd.

Is e ceallan a th’ ann am pericytes a tha ri taobh ballachan shoithichean fala beaga san eanchainn agus a tha an urra ri slàinte a’ chnap-starra fuil-eanchainn a chumail suas. Ach, tha rannsachadh o chionn ghoirid a 'sealltainn gum faodadh pericytes cuideachd a bhith an sàs ann an diofar shuidheachaidhean euslainteach, a' gabhail a-steach stròc, tinneas tuiteamach, agus sglerosis iomadach.

Tha àrd-ùghdar an sgrùdaidh, Cristina Alberini, a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha an lorg seo, ag ràdh gum faodadh galairean eanchainn co-cheangailte ri duilgheadasan falamh agus metabolach tighinn bho easbhaidhean anns a’ cho-obrachadh eadar diofar sheòrsaichean cealla. Tha an sealladh ùr-nodha seo a’ fosgladh chothroman ùra airson tuigse fhaighinn air na h-adhbharan bunaiteach airson suidheachaidhean leithid galar Alzheimer agus trom-inntinn.

Rinn an luchd-rannsachaidh sgrùdadh cuideachd air àite hormone pròtain ris an canar factar fàis coltach ri insulin 2 (IGF2) ann an ionnsachadh agus cuimhne. Fhuair iad a-mach gun do dh’ èirich ìrean IGF2 ann am pericytes às deidh ionnsachadh ann am radain is luchagan. Dh'adhbhraich an lorg seo ceist a bheil feum air IGF2 ann am pericytes airson cuimhneachain fad-ùine a chruthachadh.

Gus tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh, rinn an luchd-rannsachaidh deuchainnean a’ cleachdadh luchagan anns an deach cuir às do chinneasachadh IGF2 ann am pericytes. Lorg iad nach robh e comasach dha na luchagan sin cuimhneachain fad-ùine a chruthachadh an taca ri luchagan àbhaisteach. Gu sònraichte, sheall iad easbhaidhean ann an cuimhne cho-theacsail agus spàsail, a’ nochdadh cho cudromach sa tha IGF2 ann am pericytes airson cruthachadh cuimhne.

A bharrachd air an sin, chunnaic an luchd-rannsachaidh gun tug brosnachadh neuronal gu cinneasachadh IGF2 ann am pericytes, a bhrosnaich an uairsin dòighean gnìomhachaidh neuronal co-cheangailte ri ionnsachadh. Tha an lorg seo a’ nochdadh gu bheil dàimh cho-obrachail eadar neurons agus pericytes ann a bhith a’ cruthachadh chuimhneachain fad-ùine.

Gu crìch, tha an sgrùdadh seo a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha pericytes agus an cinneasachadh de IGF2 anns a’ phròiseas toinnte de chruthachadh cuimhne fad-ùine. Le bhith a’ tuigsinn nan dòighean sin dh’ fhaodadh adhartasan leantainn gu bhith a’ làimhseachadh eas-òrdughan co-cheangailte ri cuimhne agus suidheachaidhean eanchainn.

