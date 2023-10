A' lùbadh na slighe: Dh'fhaodadh Rathaidean Lunar Teicneòlas Lunar a dhìon

Tha luchd-saidheans den bheachd gum faodadh a bhith a’ lùbadh uachdar na gealaich còmhdhail nas socair a thoirt do rovers gealaich agus cuideachd dìon a thoirt do luchd-laighe agus teicneòlas eile a chaidh a chuir gus uachdar na gealaich a sgrùdadh. Is e am prìomh adhbhar airson seo làthaireachd duslach gealaich, a tha na dhùbhlan air sgàth a chosgais dealain agus oirean biorach.

Tha dìth gaoithe is uisge air a’ ghealach a’ cur casg air creagan bho bhith a’ dol a-steach don ghainmhich mar a tha iad air an Talamh. Mar thoradh air an sin, tha uachdar na gealaich an-còmhnaidh air a spreadhadh le rèididheachd cosmach agus buaidhean taobh a-muigh, ag adhbhrachadh gum bi na creagan a’ bleith a-steach do reolith pùdarrach. Tha an duslach gealaich seo gu math adhesive agus sgrìobach, na chunnart do theicneòlas gealaich agus slàinte dhaoine ma thèid an toirt a-steach.

Ann an oidhirp dèiligeadh ris na dùbhlain sin, tha luchd-saidheans air a bhith a’ rannsachadh a’ bheachd air rathaidean a thogail air a’ ghealach. Ach, tha cosgais agus duilgheadas giùlan stuthan bhon Talamh chun na gealaich air a bhith nan cnapan-starra mòra.

Gus fuasglaidhean air an làrach a lorg, rinn luchd-rannsachaidh deuchainnean gus duslach gealaich ath-chleachdadh gu stuthan iomchaidh airson rathaidean gealaich. Chuir iad fòcas air solas na grèine air reolith na gealaich, a’ cleachdadh leusairean gus atharrais air rèididheachd na grèine. Mar thoradh air a’ phròiseas seo chaidh leacan triantanach a chruthachadh a dh’ fhaodadh a bhith ceangailte ri chèile gus uachdar cruaidh, còmhnard a chruthachadh airson rathaidean gealaich agus làraich tighinn air tìr.

Ach, le bhith a’ gineadh solas grèine gu leòr airson duslach gealaich a leaghadh bha feum air lionsan mòra, cho àrd ri duine, gus solas na grèine a chuimseachadh. Bidh feum air tuilleadh rannsachaidh gus seasmhachd nan leacan sin a mheasadh ann an àrainneachd chruaidh na gealaich agus am freagarrachd mar àrd-ùrlaran tighinn air tìr.

Chaidh co-dhùnaidhean an rannsachaidh seo fhoillseachadh ann an Aithisgean Saidheansail.

