Biadhadh fòirneartach: Mar a bhios tuill dhubh uamhasach a’ tionndadh agus a’ reubadh ùine-fànais

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a rinn luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Northwestern air dùbhlan a thoirt don tuigse ghnàthach air mar a bhios tuill dhubh uamhasach ag ithe. Bhathar a 'creidsinn roimhe seo gu bheil tuill dhubh ag ithe stuth mean air mhean thar ùine mhòr. Ach, a’ cleachdadh samhlaidhean 3D àrd-rèiteachaidh, lorg an luchd-rannsachaidh gu bheil na fuamhairean cosmach sin gu fòirneartach a’ toinneamh agus a’ reubadh ùine-fànais gus stuth ithe aig ìrean iongantach luath, a’ crìochnachadh aon chearcall ithe ann am beagan mhìosan.

Chleachd an sgioba Summit, aon de na sàr-choimpiutairean as motha san t-saoghal, gus atharrais 3D a dhèanamh a dh’aonaich daineamaigs gas, raointean magnetach, agus càirdeas coitcheann. Thug an atharrais seo sealladh farsaing air giùlan tuill dhubh agus nochd e gu bheil tuill dhubh a’ toinneamh na h-ùine-fànais mun cuairt, a’ reubadh an diosc cruinneachaidh gu fo-dhioscaichean a-staigh agus a-muigh. Bidh an toll dubh an uairsin a’ caitheamh an diosc a-staigh, a’ leigeil le sprùilleach bhon fho-diosg a-muigh am beàrn a lìonadh.

Is dòcha gu bheil am pròiseas seo, ris an canar “ithe-refill-eat,” a’ mìneachadh giùlan dìomhair quasars “sealladh ag atharrachadh”. Is e coraichean galactic fìor shoilleir a th’ ann an Quasars le cumhachd bho thuill dhubh supermassive. Bidh quasars le coltas caochlaideach a’ nochdadh atharrachaidhean luath is mòr nan soilleireachd, gu tric a’ tionndadh air agus dheth taobh a-staigh beagan mhìosan gu beagan bhliadhnaichean.

Bha e doirbh do theòiridhean roimhe seo mìneachadh carson a dh’ fhalbh an roinn a-staigh de dhiosg cruinneachaidh agus a lìon e gu sgiobalta. Ach, sheall na samhlaidhean nuair a thèid na fo-dhioscaichean a-staigh agus a-muigh a dhì-cheangal, gu bheil “frenzy beathachaidh” an toll dubh a’ tòiseachadh. Tha an fharpais eadar cuairteachadh an toll dubh agus an suathadh agus an cuideam taobh a-staigh an diosc a’ leantainn gu bhith a’ reubadh nan diosc agus a’ putadh an diosc a-staigh a-staigh.

A dh’ aindeoin barailean a bh’ ann roimhe, nochd na samhlaidhean cuideachd nach eil diosgan togail gu riatanach a rèir cuairteachadh an tuill dhubh. An àite sin, bidh na fo-dhioscaichean a-staigh agus a-muigh a’ gluasad gu neo-eisimeileach aig astaran agus ceàrnan eadar-dhealaichte. Tha an deformachadh seo den diosc cruinneachaidh gu lèir ag adhbhrachadh gum bi gràineanan gas a’ bualadh, a’ leantainn gu spreadhaidhean solais is lùth.

Tha an tuigse ùr air mar a bhios tuill dhubh anabarrach ag ithe a’ fosgladh slighean inntinneach airson tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh air na buidhnean cosmach enigmatic sin. Bidh e a’ toirt dùbhlan do theòiridhean fad-ùine agus a’ toirt dealbh nas cruinne air na cleachdaidhean biadhaidh aca, a’ tabhann tuigse nas fheàrr air na dòighean a tha a’ stiùireadh an giùlan.

Stòr: Luchd-rannsachaidh Oilthigh Northwestern