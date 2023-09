Sgrùdadh ùr a’ moladh gum faodadh an toll dubh as fhaisge air an talamh a bhith 150 bliadhna aotrom air falbh

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid air dùbhlan a thoirt don tuigse againn air an toll dubh as fhaisge air an Talamh. Sheall rannsachadh roimhe gun robh an toll dubh as fhaisge air a bheil fios 1,560 solas-bliadhna air falbh. Ach, tha sgrùdadh ùr a chaidh fhoillseachadh ann am Fiosan Mìosail a’ Chomainn Reul-eòlais Rìoghail a’ moladh gum faodadh toll dubh a bhith cho faisg air 150 bliadhna aotrom bhon Talamh.

Bha an sgrùdadh a’ cuimseachadh air cruinneachadh Hyades, a tha mar an cruinneachadh fosgailte de rionnagan as fhaisge air a’ phlanaid againn. A’ cleachdadh dàta bho mhisean Gaia Buidheann Fànais na h-Eòrpa, rinn luchd-saidheans bho Oilthigh Padua agus Oilthigh Barcelona mion-sgrùdadh air gluasad agus mean-fhàs nan rionnagan ann am buidheann Hyades. Tro shamhlaidhean, lorg iad fianais a’ nochdadh gu robh tuill dhubh ann no faisg air a’ bhuidheann.

Is e cruinneachadh de rionnagan a th’ ann am brabhsair fosgailte a tha air an cumail gu dlùth ri chèile leis an tarraing imcheist aca agus aig a bheil feartan co-roinnte, leithid aois agus dèanamh ceimigeach. Rinn an luchd-rannsachaidh coimeas eadar toraidhean atharrais agus fìor shuidheachadh agus astaran nan rionnagan anns na Hyades, a chaidh fhaicinn gu mionaideach le saideal Gaia. Sheall na samhlaidhean gu bheil dhà no trì thuill dhubh ann am meadhan a’ bhraisle no faisg air làimh.

Ma thèid an dearbhadh, is e na tuill dhubh sin na tagraichean as fhaisge air an t-siostam grèine againn. Chan e a-mhàin gu bheil an lorg seo a’ tilgeil solas air cuairteachadh thuill dhubh anns an reul-chrios ach tha e cuideachd a’ toirt sealladh dhuinn air mar a bheir iad buaidh air mean-fhàs cruinneachaidhean rionnagan agus a’ cur ri tobraichean tonn trom-inntinneach.

Tha tuill dhubh nan nithean gu math dùmhail a chaidh a chruthachadh nuair a thuit rionnagan mòra. Tha an tarraing grabhataidh aca cho làidir is nach urrainn eadhon solas teicheadh. Ged nach urrainnear sùil dhìreach a thoirt orra, tha an làthaireachd mar as trice air a dhearbhadh le bhith a’ sgrùdadh a’ bhuaidh aca air a’ chùis mun cuairt. Mar eisimpleir, mar thoradh air sgrios rionnag a tha a’ dol seachad le toll dubh thig x-ghathan a ghabhas lorg.

Tha lorg tonnan grabhataidh ann an 2015 air adhartas mòr a dhèanamh air rannsachadh air tuill dhubh. Chaidh tonnan trom-inntinn fhaicinn an-toiseach nuair a bhuail dà thuill dhubh a bha suidhichte 1.3 billean bliadhna aotrom air falbh, a’ toirt tuilleadh sgrùdaidh air na cuirp celestial sin.

stòran:

- Artaigil tùsail: [stòr]

- Misean Gaia ESA: [stòr]