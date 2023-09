Cleachdaidhean ithe tuill dhubh supermassive: sgrùdadh ùr a’ nochdadh toraidhean iongantach

Tha sgrùdadh ùr air a stiùireadh le Oilthigh Northwestern a’ toirt dùbhlan do bharailean a bh’ ann roimhe mu chleachdaidhean ithe tuill dhubh anabarrach. Ged a bhathas den bheachd roimhe seo gun robh tuill dhubh ag ithe am biadh gu slaodach, tha samhlaidhean ùra a’ sealltainn gu bheil iad dha-rìribh ga ithe fada nas luaithe. Thèid toraidhean an sgrùdaidh ùr-nodha seo fhoillseachadh anns an Astrophysical Journal air 20 Sultain.

A rèir samhlaidhean 3D àrd-rèiteachaidh, bidh snìomh tuill dhubh a’ toinneamh na h-ùine-fànais mun cuairt, ag adhbhrachadh gum bi an diosc cruinneachaidh gas a’ reubadh a-steach do subdiks a-staigh agus a-muigh. Bidh na tuill dhubh an-toiseach ag ithe an fhàinne a-staigh agus an uairsin bidh sprùilleach bhon subdisk a-muigh a’ lìonadh a’ bheàirn. Bidh am pròiseas ithe-ath-lìonadh seo a’ tachairt ann am beagan mhìosan, fada nas luaithe na bha dùil roimhe.

Dh’ fhaodadh an tuigse ùr seo cuideachadh le bhith a’ mìneachadh giùlan quasars, a tha cuid de na nithean as soilleire ann an speur na h-oidhche. Bidh Quasars gu tric a’ lasadh suas agus an uairsin a’ dol à sealladh gun mhìneachadh. Tha na h-atharrachaidhean luath a chaidh fhaicinn ann an quasars co-chòrdail ri sgrios agus ath-lìonadh roinnean a-staigh an diosc cruinneachaidh.

Thathas air dearbhadh gu bheil a’ bharail a bh’ ann roimhe gun robh diosgan togail a rèir cuairteachadh an toll dubh ceàrr. Tha an atharrais a rinn an luchd-rannsachaidh a’ nochdadh gu bheil na sgìrean timcheall air tuill dhubh nas buaireasach na bhathas a’ creidsinn roimhe. A’ cleachdadh aon de na sàr-choimpiutairean as motha san t-saoghal, chruthaich an luchd-rannsachaidh atharrais 3D de dhiosg taghaidh tana, teann a thug aire do dhaineamaigs gas, raointean magnetach, agus càirdeas coitcheann.

Tha an cogadh a tha air adhbhrachadh le bhith a’ slaodadh frèam, rud a tha na iongantas far a bheil an toll dubh snìomh a’ slaodadh ùine-fànais timcheall air, ag adhbhrachadh gum bi an diosc gu lèir a’ gluasad. Bidh an diosc a-staigh a’ gluasad nas luaithe na na pàirtean a-muigh, a’ leantainn gu tubaistean a bhios a’ draibheadh ​​​​stuth nas fhaisge air an toll dubh. Mu dheireadh, bidh an diosc a-staigh a’ briseadh a-mach às a’ chòrr den diosc agus bidh na subdisks a’ tòiseachadh a’ fàs gu neo-eisimeileach.

Is e an roinn reubaidh, far a bheil na subdiks a-staigh agus a-muigh a’ ceangal, far a bheil am frenzy beathachaidh a’ tòiseachadh. Bidh cuairteachadh an toll dubh a’ farpais ris an suathadh agus an cuideam taobh a-staigh an diosc, ag adhbhrachadh gum bi na diosgan a-staigh agus a-muigh a’ bualadh agus a ’putadh an diosc a-staigh a dh’ ionnsaigh an toll dubh. Bidh am pròiseas seo a 'cruthachadh cearcall de ithe-ath-lìonadh-ithe.

Dh’ fhaodadh an sgrùdadh seo mìneachadh a dhèanamh air iongantas quasars “sealladh ag atharrachadh”, far a bheil quasars ag atharrachadh gu mòr thar raointean ùine de mhìosan gu bliadhnaichean. Tha na samhlaidhean a rinn an luchd-rannsachaidh a’ toirt seachad mìneachadh a dh’ fhaodadh a bhith ann airson an soilleireachd luath agus an lughdachadh a chaidh fhaicinn anns na stuthan sin.

Gu h-iomlan, tha an sgrùdadh seo a’ tilgeil solas ùr air na cleachdaidhean ithe iom-fhillte a th’ ann an tuill dhubh anabarrach agus a’ fuasgladh na slighe airson tuilleadh rannsachaidh ann a bhith a’ tuigsinn an giùlan.

Mìneachaidhean:

- Diosc togail: diosc de ghas, duslach, agus stuth eile a bhios a’ cuairteachadh timcheall rud celestial, leithid toll dubh no rionnag òg, mus tuit e air an nì mu dheireadh.

- Quasar: Niuclas galactic gnìomhach air leth soilleir agus fad às a bhios a’ sgaoileadh tòrr lùth, gu sònraichte ann an cruth tonnan solais is rèidio.

stòran:

- An Iris Astrophysical (stòr sgrùdaidh)

- Oilthigh Northwestern (stòr fiosrachaidh mun luchd-rannsachaidh)