Faodaidh tuill dhubh a bhith ann an càraidean a tha air leth cothromach, taisbeanaidhean sgrùdaidh

Tha luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Southampton, còmhla ri co-obraichean bho oilthighean Chambridge agus Barcelona, ​​​​air faighinn a-mach gum faodadh tuill dhubh a bhith ann an càraidean a tha air an deagh chothromachadh agus air an cumail ann an co-chothromachd le feachd cosmologic, ag atharrais air aon tholl dubh mòr. Tha an lorg seo a’ toirt dùbhlan do theòiridhean gnàthach mu thuill dhubh, a tha a’ nochdadh nach urrainn dhaibh a bhith ann ach mar nithean iomallach san fhànais.

Tha tuill dhubh nan nithean speurail le tarraing uamhasach làidir, cho dian is nach urrainn dad, eadhon solas, teicheadh ​​bhuapa. Tha iad gu math dùmhail, le tomad a dh'fhaodas an Talamh gu lèir a chur a-steach gu àite beag.

A rèir teòiridhean gnàthach a tha stèidhichte air teòiridh Einstein air Relativity Coitcheann, faodaidh tuill dhubh a bhith ann mar nithean statach no snìomh leotha fhèin. Ach, mu dheireadh bidh an fhorsa imtharraingteach gan tàladh agus gam bualadh còmhla. Tha am barail seo fìor nuair a thathar a’ beachdachadh air Cruinne-cè statach, ach dè ma tha an Cruinne-cè a’ sìor leudachadh?

Tha an luchd-rannsachaidh a’ moladh, ann an Cruinne-cè a tha a’ sìor fhàs, gum faod paidhrichean de thuill dhubh a bhith ann ann an co-sheirm, a’ cruthachadh mealladh aon tholl dubh. Tha seo comasach air sgàth seasmhachd cosmological, ris an canar cuideachd lùth dorcha, a chaidh a thoirt a-steach ann an teòiridh Einstein. Tha an seasmhach cosmological ag adhbhrachadh gum bi an Cruinne-cè a’ luathachadh aig ìre sheasmhach, a’ toirt buaidh air eadar-obrachadh agus gu bheil tuill dhubh ann.

Tro dhòighean àireamhach iom-fhillte, sheall an sgioba gum faod dà thuill dhubh statach a bhith ann ann an co-chothromachd, agus an tarraing imtharraing air a dhol an aghaidh an leudachaidh a tha co-cheangailte ris a’ sheasmhachd chosmaigeach. Tha seo a 'ciallachadh, eadhon ann an Cruinne-cè a tha a' leudachadh, gu bheil na tuill dhubh a 'cumail astar stèidhichte bho chèile. Bidh an fhorsa grabhataidh a’ dèanamh dìoladh airson an leudachadh a’ feuchainn ri an toirt às a chèile.

Bho astar, bhiodh paidhir de thuill dhubh ann an co-chothromachd a’ nochdadh mar aon tholl dubh, ga dhèanamh duilich dealachadh a dhèanamh eadar an dà rud. Tha an lorg seo a’ fosgladh chothroman airson tuilleadh rannsachaidh, oir dh’ fhaodadh an teòiridh a bhith a’ buntainn ri tuill dhubh a shnìomh agus is dòcha eadhon grunn thuill dhubh.

Chaidh an sgrùdadh a dhèanamh le luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Southampton, Oilthigh Chambridge, agus Oilthigh Barcelona. Chaidh na co-dhùnaidhean aca fhoillseachadh anns an iris Physical Review Letters, agus chaidh am pàipear ath-sgrùdadh mar artaigil Viewpoint.

stòran:

– An t-Ollamh Oscar Dias (Oilthigh Southampton)

– An t-Ollamh Gary Gibbons (Oilthigh Chambridge)

- An t-Ollamh Jorge Santos (Oilthigh Chambridge)

- Dr Benson Way (Oilthigh Barcelona)

- 'Static Black Binaries in de Sitter Space' - Litrichean Lèirmheas Corporra