Tonnan rèidio ris nach robh dùil anmoch air an lorg bho thuill dubha supermassive

Tha sgioba de speuradairean air lorg inntinneach a dhèanamh a thaobh tonnan rèidio air an sgaoileadh le tuill dhubh uabhasach. A dh’ aindeoin barailean a bh’ ann roimhe, faodaidh na tonnan rèidio sin mairsinn airson ceudan de làithean às deidh don toll dubh rionnag a reubadh às a chèile, a’ toirt dùbhlan don tuigse againn air na h-uinneanan cosmach sin.

Chruinnich an sgioba dàta bho 24 tuill dhubh supermassive a’ cleachdadh trì teileasgopan rèidio: an Glè Mhòir Array, MeerKAT, agus an Teileasgop Compact Array Astràilianach. Gu h-iongantach, lorg iad gun do chuir deich de na tuill dhubh sin a-mach tonnan rèidio 500 gu 2,000 latha às deidh a’ chiad tachartas reultach.

Tha an lorg seo a’ dol an-aghaidh creideasan a bh’ ann roimhe gu bheil tonnan rèidio a’ dol sìos taobh a-staigh seachdainean no mìosan bho thubaist toll dubh. A rèir an reul-eòlaiche Yvette Cendes, prìomh ùghdar an sgrùdaidh, tha seo a’ ciallachadh gu bheil suas ri leth de na tuill dhubh a bhios a’ rùsgadh rionnag a’ leantainn air adhart a’ leigeil a-mach stuth bliadhnaichean às deidh sin, rud ris an can i “burping”.

Nuair a dh’fhàsas rionnag ro fhaisg air toll dubh, bidh an tarraing mhòr aige a’ sìneadh an rionnag gu cumadh coltach ri spaghetti. Tha an tachartas buaireadh làn-mara seo a’ toirt a-mach aon de na lasraichean optigeach as soilleire san Cruinne-cè. Bidh timcheall air 20 gu 30 sa cheud de na tachartasan sin a’ leantainn gu sruthan tonn rèidio anns na tràth ìrean. Ach, cha deach ach mu 100 tachartas mar seo fhaicinn bho na 1990n.

Mar as trice, aon uair ‘s gu bheilear air a’ chiad solas soilleir bho thachartas buaireadh làn-mara fhaicinn, tha luchd-rannsachaidh buailteach am fòcas a ghluasad ann an àiteachan eile. Ach, mar a lorg an sgioba roimhe seo de tholl dubh a’ sgaoileadh tonnan rèidio bliadhnaichean às deidh dha rionnag a chaitheamh air falbh, bhrosnaich sin feòrachas mu ghiùlan tuill dhubh eile.

Tha an luchd-rannsachaidh a’ moladh dà mhìneachadh airson na tonnan rèidio fadalach. Tha e comasach gun toir e ùine airson an sprùilleach timcheall an toll dubh a thighinn a-steach do orbit seasmhach. Air an làimh eile, dh’ fhaodadh an sprùilleach a bhith air a cheangal gu lag ris an toll dhubh agus cèis cruinne a chruthachadh, a bhios mean air mhean a’ dèanamh cùmhnant gus diosc cruinneachaidh a chruthachadh. Dh’ fhaodadh an dàil seo ann an cruthachadh diosc mìneachadh mar a sgaoileas tonnan rèidio fada.

Tha an sgrùdadh seo a’ toirt dùbhlan don tuigse a th’ againn air mar a tha tuill dhubh anabarrach ag eadar-obrachadh leis na tha mun cuairt orra. Bidh feum air tuilleadh rannsachaidh agus amharc gus dìomhaireachd nan tonnan rèidio sin a tha fadalach fhuasgladh.

