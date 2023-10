Seallaidhean ùra air Seann Bheatha Mara: Plancton Fosailean o chionn leth-bhillean bliadhna

Tha seòrsa fosail a chaidh a lorg o chionn ghoirid air sealladh iongantach a thoirt do luchd-saidheans air saoghal beatha na mara o chionn leth-bhillean bliadhna. Tha na co-dhùnaidhean, air am mìneachadh ann an sgrùdadh a chaidh fhoillseachadh anns an iris Proceedings of the Royal Society B, a’ tilgeil solas air na seann chuantan agus a’ bhuaidh a bh’ aig atharrachaidhean gnàth-shìde san ùine sin.

Tha coltas gun samhail air na fàs-bheairtean microscopach seo, a tha coltach ri lìonanaich an latha an-diugh, coltach ri bàlaichean spìosrach ceangailte ri chèile. An toiseach cha robh fios aig an Dr Tom Harvey, ùghdar an sgrùdaidh bho Sgoil Cruinn-eòlas, Geòlas agus an Àrainneachd Oilthigh Leicester, dè a bh’ anns na fosailean sin nuair a thachair e riutha an toiseach. Sheall iad structar neo-àbhaisteach, eu-coltach ri rud sam bith a chunnacas roimhe ann am fàs-bheairtean beò no a chaidh à bith.

Nochd mion-sgrùdadh eile gu robh coltas iongantach eadar na seann fhosailean sin agus lìonanaich uaine an latha an-diugh a lorgar ann am plancton lòin is lochan. Sheall na fosailean structar coloinidh, le ceallan a’ ceangal ri chèile ann an rèiteachaidhean geoimeatrach, a’ toirt sealladh ainneamh air plancton mara tràth linn Chambrianach.

Tha cudromachd nam fosailean sin nan aois, mar a bha iad aig an àm nuair a bha beatha bheathaichean dìreach a’ tòiseachadh a’ fàs. Tha an ùine seo, ris an canar gu tric ‘spreadhadh’ beatha Chambrianach, a’ tachairt aig an aon àm ri nochdadh phytoplancton mar thùs bìdh deatamach anns na cuantan. Ach, chan eil fios fhathast air na buidhnean sònraichte de phytoplancton a bha soirbheachail ann an cuantan Chambrianach, leis nach do dh’ fhàs buidhnean phytoplancton an latha an-diugh ach o chionn ghoirid.

Tha rannsachadh an Dotair Harvey mar mheadhan air tuigse fhaighinn air daineamaigs mean-fhàs nan seann eag-shiostaman agus an eadar-chluich eadar fàs-bheairtean ann an àrainneachdan mara tràth. Le bhith a’ sgrùdadh nam planctan fosail sin, tha luchd-saidheans an dòchas seallaidhean luachmhor fhaighinn air na dàimhean eag-eòlasach a thug cumadh air beatha air an Talamh anns an ùine dheatamach seo.

FAQ:

C: Dè na fosailean a tha seo?

A: 'S e lìonanaich beaga bìodach a th' anns na fosailean a tha nas lugha na millimeatair ann am meud agus aig a bheil structar coloinidh.

C: Carson a tha na fosailean seo cudromach?

F: Bheir iad sealladh ainneamh air plancton mara na linn Chambrianach nuair a bha beatha bheathaichean a’ tòiseachadh a’ fàs.

C: Ciamar a tha na fosailean sin an coimeas ri lìonanaich an latha an-diugh?

F: Tha na fosailean coltach ri lìonanaich uaine an latha an-diugh a lorgar ann am plancton lòin is lochan, ach bha iad a’ fuireach anns a’ mhuir.

C: Dè as urrainn dha na fosailean seo innse dhuinn mu atharrachadh gnàth-shìde?

F: Le bhith a’ sgrùdadh nam fosailean sin, tha luchd-saidheans an dòchas sealladh fhaighinn air na h-atharrachaidhean gnàth-shìde a thug buaidh air suidheachadh a’ chuain san àm sin.

C: Dè cho cudromach sa tha phytoplancton ann an cuantan an latha an-diugh?

F: Tha phytoplancton na phrìomh thùs bìdh airson cha mhòr a h-uile beatha anns na cuantan. Faodaidh sgrùdadh air seann phytoplancton fiosrachadh a thoirt don tuigse againn air mean-fhàs agus iomadachd a’ phàirt dheatamach eag-shiostam seo.