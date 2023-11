Lampreys Jurassic a chaidh a lorg às ùr a’ nochdadh seallaidhean iongantach air Seann Iasg Creachadair

Tha luchd-rannsachaidh a tha a’ sgrùdadh easgann-bhreac fosail bho àm Iurasaig air lorg iongantach a dhèanamh a tha a’ tilgeil solas air mean-fhàs nan seann chreutairean sin. Chomharraich an sgioba de phalaontologists dà ghnè easgann-bhreac ùr, Yanliaomyzon occisor agus Yanliaomyzon ingensdentes, a bha gu math nas motha na an easgann-bhreac aithnichte roimhe. Tha na fosailean, a lorgar ann an ceann a tuath Shìna, a’ toirt sealladh luachmhor air cleachdaidhean beathachaidh agus eòlas-eòlas nan seann iasg creachaidh seo.

Is e creutairean gun samhail a th’ ann an easgann-bhreac aig a bheil bodhaig rèidh gun sgèile agus gun ghiallan. An àite sin, tha suirghe beòil aca làn fhiaclan am broinn am beul cupa suidse. Tha fios gu bheil easgann-bhreac an latha an-diugh mar dhìosganach, gan ceangal fhèin ri iasg agus ag ithe am feòil. Ach, tha na fosailean a chaidh a lorg às ùr a’ nochdadh gur e easgann-bhreac sinnsearachd a bhiodh ag ithe feòil seach a bhith a’ suirghe fala.

Tha meud nan sampallan a chaidh a lorg na chomharra cudromach air mar a dh’ fhàs an easgann-bhreac. Tha an dà chuid Yanliaomyzon occisor agus Yanliaomyzon ingensdentes gu math nas motha an taca ri easgann-bhreac na bu thràithe, a’ nochdadh gun robh a’ bhuidheann seo de dhruim-altachain gun ghiallan air atharrachadh gu mòr mar-thà ron àm Iurasaig. Tha na fosailean cuideachd a’ nochdadh gun robh sgiathan droma gun samhail aig na seann easgann-bhreacan sin a chuidich le bhith a’ sgapadh cuantail gintinn agus astar fada.

Tha na co-dhùnaidhean a’ cuideachadh le luchd-saidheans eachdraidh mean-fhàs an easgann-bhreac a thoirt còmhla, le buaidh air tuigse fhaighinn air leasachadh cnàimh-droma eile. Tha cearcall-beatha trì ìrean aig an easgann-bhreac, coltach ri gnèithean eile de easgann-preasach agus an seann chàirdean. Bha pàirt deatamach aig ìre an larbha, a chaidh a mholadh roimhe mar atharrachadh airson àrainneachdan fìor-uisge, ann an gluasad nan easgann-bhreac bho àrainnean mara gu fìor-uisge.

Gu h-iomlan, tha an sgrùdadh seo a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha lorgan fosail ann a bhith a’ fuasgladh dìomhaireachdan seann chruthan-beatha. Tha an gnè easgann-bhreac a chaidh a chomharrachadh às ùr a’ toirt seachad fiosrachadh luachmhor mu ghiùlan agus mean-fhàs nan creutairean ro-eachdraidheil sin agus a’ doimhneachadh ar tuigse air an t-saoghal nàdarrach.

CÀBHA

C: Dè th' ann an easgann-bhreac?

'S e seann chreutairean coltach ri iasg a th' ann an easgann-bhreacan aig a bheil corp rèidh, gun sgèile agus gun ghiallan. Tha iad air suirghe beòil a thoirt am broinn am beul cupa suidse cumadh diosc, a’ toirt cothrom dhaibh biadh a thoirt do fheòil èisg eile.

C: Dè tha cudromach mu na fosailean easgann-bhreac a chaidh a lorg às ùr?

Tha na fosailean easgann-bhreac a chaidh a lorg às ùr nas motha na an easgann-bhreac aithnichte roimhe, a’ nochdadh gun robh na seann chreutairean sin air fàs gu mòr mar-thà rè àm Iurasaig. Bidh na fosailean cuideachd a’ toirt sealladh dhuinn air cleachdaidhean beathachaidh agus anatomy nan iasg creachaidh tràth sin.

C: Dè cho cudromach sa tha rannsachadh easgann-bhreac?

Tha sgrùdadh easgann-bhreac deatamach airson tuigse fhaighinn air eachdraidh mean-fhàs de dhruim-altachain. Tha cearcall-beatha trì ìrean aig an easgann-bhreac, coltach ri easgann-preasach eile agus an seann chàirdean. Le bhith a’ sgrùdadh na fosailean aca bidh luchd-saidheans a’ cuideachadh le bhith a’ cur ri chèile an tòimhseachan mu mar a ghluais na creutairean àrsaidh seo a bha coltach ri iasg bho àrainnean mara gu fìor-uisge.