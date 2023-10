An stoirm grèine as motha fhathast: Leasan bho fhàinneachan nan craobhan Àrsaidh

Tha sgioba de luchd-saidheans air fianais a lorg mun stoirm grèine as motha a chaidh a chlàradh a-riamh, a’ dol air ais 14,300 bliadhna. Rinn an luchd-rannsachaidh sgrùdadh air ìrean radiocarbon ann an seann fhàinneachan craoibhe, a chaidh a ghleidheadh ​​​​anns na h-Alps Frangach. Chomharraich an spìc ann an radiocarbon buaireadh mòr ann an àile àrd na Talmhainn, air adhbhrachadh le mòr-stoirm grèine aig an robh buaidhean farsaing.

Ged nach eil stoirmean grèine neo-chumanta, tha feadhainn den mheudachd seo gu math tearc. Nam biodh stoirm den sgèile seo a’ bualadh air an Talamh an-diugh, dhèanadh e milleadh uamhasach air na bun-structaran èiginneach againn, gu sònraichte a’ ghriod dealain agus saidealan ann an orbit. Tha an toradh seo a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha tuigse agus ullachadh airson tachartasan mar seo gus ar siostaman conaltraidh is lùtha cruinneil a dhìon.

Rinn an sgrùdadh, a chaidh fhoillseachadh ann an Gnìomhan Feallsanachail a’ Chomainn Rìoghail A a’ Chomann Rìoghail, mion-sgrùdadh air craobhan fosail bho bhruaichean Abhainn Drouzet. Tro dendrochronology, rinn an luchd-rannsachaidh loidhne-tìm ath-chruthachadh agus chomharraich iad an spìc ann an ìrean rèidio-carbon dìreach 14,300 bliadhna air ais. Leig an dòigh seo leotha fiosrachadh luachmhor a chruinneachadh mu atharrachaidhean àrainneachd san àm a dh'fhalbh agus gnìomhachd na grèine.

Tha radiocarbon air a thoirt a-mach san àile àrd tro ghathan cosmach agus fìor thachartasan grèine. Tha an gualain an uairsin air a ghabhail a-steach leis a’ biosphere, a’ toirt a-steach craobhan, agus air a ghlasadh anns na fàinneachan fàis bliadhnail aca. Rinn an sgioba coimeas eadar an spìc rèidio-carbon agus ìrean beryllium ann an coraichean deigh bhon Ghraonlainn, a’ dearbhadh tuilleadh gu robh stoirm mhòr grèine ann.

Nam biodh an stoirm grèine 14,300-bliadhna air tachairt an-diugh, bhiodh e air sgrios a dhèanamh air ar cian-chonaltradh, saidealan agus cliathan dealain. Tha na builean a dh’ fhaodadh a bhith a’ nochdadh an fheum air ar bun-structar a dhìon bho ghnìomhachd grèine a tha a’ tachairt milleanan de chilemeatairean air falbh. Dh’ fhaodadh fìor stoirmean grèine milleadh maireannach a dhèanamh air cruth-atharraichean ann an ghriodan dealain, a’ leantainn gu dubhadh farsaing is fada.

Tha luchd-saidheans air naoi prìomh stoirmean grèine a chomharrachadh, ris an canar Miyake Events, a’ cleachdadh cearcall craoibhe agus dàta cridhe deigh bho na 15,000 bliadhna a dh’ fhalbh. Thachair na tachartasan as ùire ann an 993 CE agus 774 CE. Ach, tha e fhathast na dhùbhlan tuigse fhaighinn air na stoirmean grèine sin, leis gu bheil beachdan dìreach gann. Tha luchd-saidheans fhathast mì-chinnteach mu adhbharan, tricead agus ro-innse nan tachartasan cumhachdach sin.

Tha lorg Tachartas Miyake 14,300-bliadhna a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air giùlan ar grèine. Ged nach eil tomhas ionnsramaid de ghnìomhachd na grèine ach a’ dol air ais chun t-17mh linn, tha sgrùdadh radiocarbon ann am fàinneachan craoibhe agus beryllium ann an coraichean deigh a’ tabhann dòigh air giùlan na grèine san àm a dh’ fhalbh a thuigsinn nas coileanta.

Cha robh an Tachartas ainmeil Carrington ann an 1859, a bha ainmeil airson a bhith ag adhbhrachadh aimhreitean leithid fàilligeadh air innealan teileagraf agus auroras soilleir tron ​​​​oidhche, air a mheas mar Tachartas Miyake. Tha a’ bhuaidh aige air a dheagh chlàradh ri linn mar a thachair e an ìre mhath o chionn ghoirid agus na beachdan a rinn daoine aig an àm.

Tha tuigse air an àm a dh’ fhalbh deatamach airson ro-innse agus lasachadh ceart a dhèanamh air na cunnartan co-cheangailte ri fìor thachartasan grèine. Tha sgrùdadh radiocarbon a 'toirt seachad seallaidhean luachmhor air eachdraidh na Talmhainn, a' frithealadh mar inneal cumhachdach airson ro-innse ar n-àm ri teachd. Ach, tha mòran ri ionnsachadh fhathast mu ghiùlan na grèine againn agus na cunnartan a dh’ fhaodadh a bhith ann don bhun-structar ùr-nodha againn.

