Oilthigh na Cuimrigh a’ cur ri misean teileasgop fànais a’ sgrùdadh cruthachadh na cruinne

Bidh Oilthigh Caerdydd sa Chuimrigh a’ toirt seachad eòlas agus teicneòlas airson misean teileasgop fànais a tha ag amas air cruthachadh na cruinne a sgrùdadh. Bidh am pròiseact ag amas gu sònraichte air a’ Bhrag Mhòr agus mar a chaidh an cruinne-cè a chruthachadh o chionn 13.7 billean bliadhna.

Nì am misean, ris an canar LiteBIRD, mion-sgrùdadh air na tha air fhàgail den Bhrag Mhòr. Nì an saideal deuchainn air an teòiridh a th’ ann an-dràsta mu chruthachadh na cruinne-cè, a’ toirt a-steach bun-bheachd atmhorachd cosmological, a tha a’ nochdadh gun do leudaich an cruinne-cè gu luath dìreach às deidh a’ Bhrag Mhòir.

Tha LiteBIRD ag amas air a chuir air bhog tràth anns na 2030n agus bidh e a’ toirt a-steach measgachadh de teileasgopan tricead àrd, meadhanach agus ìosal. Bidh na h-Àrd-ollamhan Peter Hargrave agus Erminia Calabrese bho Sgoil Fiosaigs agus Reul-eòlas Oilthigh Caerdydd a’ stiùireadh tabhartas na RA don mhisean. Bidh iad an urra ri dealbhadh agus togail an optics airson dhà de na teileasgopan.

Le cuideachadh bho “theicneòlasan sònraichte” Oilthigh Caerdydd, tha am misean an dòchas sgrùdadh èifeachdach a dhèanamh air feartan an t-solais cùl-raon cosmaigeach microwave (CMB). Leigidh seo le luchd-saidheans fianais a lorg air tonnan trom-inntinn a dh’ fhaodadh a bhith air adhbhrachadh le atmhorachd dìreach às deidh a’ Bhrag Mhòir. Bidh na co-dhùnaidhean an dàrna cuid a’ dearbhadh no a’ cuir às do dhiofar mhodalan atmhorachd, a’ toirt tuigse nas doimhne air tùs ar cruinne-cè.

Tha Buidheann Fànais na RA (UKSA) air maoineachadh tùsail de £ 2.7m a thoirt seachad airson a’ phròiseict, a thèid a chleachdadh gus na teileasgopan sònraichte a dhealbhadh agus na lionsan agus na sìoltachain riatanach a thoirt gu buil aig Oilthigh Caerdydd.

Tha an co-obrachadh seo eadar Oilthigh Caerdydd agus co-bhanntachd LiteBIRD a’ comharrachadh gu mòr ri bhith a’ rannsachadh cruthachadh na cruinne-cè agus cuiridh e ri ar tuigse air mar a thòisich e uile.

