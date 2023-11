Lùghdachadh CO2 èifeachdach photocatalytic tro eadar-obrachadh dà-thaobhach aoigheachd-aoigheachd

Tha leasachadh siostaman photoynthesis fuadain airson CO2 a thionndadh gu ceimigean luachmhor deatamach ann a bhith a’ dèiligeadh ri blàthachadh na cruinne agus an èiginn lùtha. Is e aon dòigh air seo a choileanadh le bhith a’ ceangal lughdachadh CO2 le oxidation H2O gus lùth na grèine a thionndadh gu lùth cheimigeach, ag atharrais air pròiseas photoynthesis. Ach, tha èifeachdas lughdachadh CO2 air a bhacadh leis a’ chnap-starra cinneachail airson oxidation uisge.

Gus èifeachdas an lughdachadh photocatalytic CO2 a leasachadh, tha luchd-rannsachaidh air riochdairean ìobairt dealanach a chleachdadh gus am freagairt adhartachadh. Ach, chan eil e comasach na h-àidseantan ìobairteach sin a chleachdadh gu h-eaconamach agus tha iad a’ cuingealachadh comas oxidation nan tuill photogenerated. Gus faighinn thairis air na dùbhlain sin, tha luchd-saidheans air sgrùdadh a dhèanamh air lughdachadh CO2 a cheangal ri oxidation todhar organach, a bheireadh ceimigean luachmhor. Tha buannachd a bharrachd aig an dòigh-obrach seo le bhith a’ cleachdadh stuthan organach a thig bho bhith-thomas mar stòrasan beathachaidh, a’ dèanamh a’ phròiseis nas seasmhaiche.

Gus èifeachdas gluasad dealanach ann an siostaman photocatalytic a leasachadh, leasaich sgioba rannsachaidh bho Oilthigh Teicneòlais Tianjin, Sìona, air a stiùireadh leis an Oll. Tong-Bu Lu, ro-innleachd ùr stèidhichte air eadar-obrachadh dà-thaobhach aoigheachd-aoigheachd. Choilean iad seo le bhith a’ cruinneachadh an catalyst agus an reactant air uachdar an photosensitizer aig an aon àm. Tha an conaltradh dìreach seo eadar an catalyst / reactant agus an photosensitizer a ’lughdachadh gu mòr an astar a dh’ fheumas luchd-giùlan photogenerated siubhal, a ’leantainn gu àrdachadh mòr ann an èifeachdas lughdachadh CO2.

Sheall toraidhean an sgrùdaidh toradh àrd de lughdachadh CO2 gu searbhag formic (1610 μmol g-1 h-1) le roghnachas de 96.5%. A bharrachd air an sin, chaidh na tuill photogenerated ann an CdS (cadmium sulfide) a chuir às gu sgiobalta le alcol furfuryl ceangailte le β-CD (β-cyclodextrin), a’ leantainn gu toradh furfural de 1567 μmol g-1 h-1 le còrr air 99% de roghainn.

Tha an rannsachadh adhartach seo a’ fosgladh chothroman ùra airson siostaman photoynthesis fuadain fìor èifeachdach a thogail airson cleachdadh practaigeach. Le bhith a’ faighinn buannachd bho eadar-obrachadh dà-thaobhach aoigheachd-aoigheachd, faodaidh luchd-rannsachaidh an fheum as fheàrr a dhèanamh de lùth na grèine airson lughdachadh CO2 agus oxidation organach, a’ leantainn gu cinneasachadh cheimigean luachmhor. Bheir an obair seo sinn aon cheum nas fhaisge air teicneòlasan lùghdachadh gualain a tha seasmhach agus èifeachdach a choileanadh.

Ceistean cumanta:

C: Ciamar a tha eadar-obrachadh dà-thaobhach aoigheachd-aoigheachd ag àrdachadh lughdachadh CO2 photocatalytic?

A: Leigidh eadar-obrachaidhean dà-thaobhach aoigheachd-aoigh an catalyst agus an reactant a chruinneachadh air uachdar an photosensitizer, a ’lughdachadh astar tar-chuir luchd-giùlan photogenerated agus a’ brosnachadh lughdachadh CO2 èifeachdach.

C: Dè na buannachdan a th ’ann a bhith a’ ceangal lughdachadh CO2 le oxidation organach?

A: Le bhith a’ ceangal lùghdachadh CO2 le oxidation organach, leigidh sin le bhith a’ dèanamh cheimigean le luach a bharrachd agus a bhith a’ cleachdadh stuthan organach a thig bho bhith-thomas mar stocan ath-nuadhachail.

C: Dè na prìomh thoraidhean bhon rannsachadh seo?

A: Sheall an rannsachadh gum faod eadar-obrachaidhean dà-thaobhach aoigheachd-aoigh cur gu mòr ri èifeachdas lughdachadh photocatalytic CO2, a’ leantainn gu toradh àrd de dh’ searbhag formic agus furfural le taghadh sàr-mhath.

C: Ciamar a tha an rannsachadh seo a’ cur ri siostaman photoynthesis fuadain?

F: Tha an obair seo a’ toirt seachad dòigh-obrach ùr airson leasachadh siostaman photoynthesis fuadain practaigeach agus fìor èifeachdach, a’ tabhann fhuasglaidhean a dh’fhaodadh a bhith ann airson blàthachadh na cruinne agus seasmhachd lùtha.

Source:

Iris Sìneach de Catalysis. DOI: 10.1016/S1872-2067(23)64509-7