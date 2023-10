Teicneòlas camara ùr ag ath-nuadhachadh dealbhan gealaich airson miseanan gealach san àm ri teachd

Tha speuradairean agus luchd-saidheans Eòrpach a’ co-obrachadh le sgioba ìomhaighean Artemis aig NASA gus camara ùr-nodha a leasachadh a bheir cruth-atharrachadh air dealbhan gealaich airson miseanan gealach san àm ri teachd. Thathas a’ cur an Camara Lunar Inneal-làimhe (HULC) gu deuchainn ann an cruthan-tìre coltach ri gealaich ann an Lanzarote, san Spàinn, mar phàirt de phrògram trèanaidh PANGEA.

Tha pàirt deatamach aig PANGAEA, prògram a chaidh a dhealbhadh gus speuradairean ullachadh airson miseanan gealaich a tha ri thighinn, ann a bhith a’ dèanamh deuchainn air comasan an HULC. Leigidh am prògram seo le speuradairean atharrais a dhèanamh air suidheachaidhean sgrùdaidh geòlais fhad ‘s a tha iad a’ cleachdadh Leabhar Achaidh Dealanach ESA gus an obair aca a chlàradh. Tha an t-inneal a’ toirt comas do luchd-teagaisg geòlas taic fìor-ùine a thoirt don sgioba fhad ‘s a tha iad ag obair air an làraich.

Tha an HULC air cur gu mòr ris an eòlas sgrùdaidh uachdar gealaich dha na speuradairean, a’ toirt dhaibh comasan ìomhaighean àrd-inbhe. Tha an camara gealaich ùr-nodha seo, a chaidh a thogail bho chamarathan proifeasanta far-na-sgeilp, uidheamaichte le mothachadh solais àrd agus lionsan ùr-nodha. Bidh e a’ dèanamh cinnteach gun gabh lorgan saidheansail a chlàradh gu h-èifeachdach aig miseanan gealach san àm ri teachd.

Gus am bi an HULC deiseil airson àite, tha innleadairean NASA air grunn phrìomh leasachaidhean a dhèanamh, a’ toirt a-steach plaide dìon duslach is teirmeach agus putanan ergonomic. Tha na h-atharrachaidhean sin a’ toirt cothrom don chamara obrachadh gu furasta le speuradairean le deiseachan-fànais mòr orra.

Rè prògram PANGEA, mhol an speuradair ESA Thomas Pesquet, a bha ainmeil airson a sgilean togail dhealbhan sònraichte, dealbhadh an HULC. Thog e gu sònraichte an eadar-aghaidh furasta a chleachdadh agus feartan dìon earbsach a’ chamara.

Bidh a bhith a’ glacadh ìomhaighean àrd-inbhe deatamach airson rannsachadh saidheansail aig miseanan gealach san àm ri teachd. Mar sin, tha taghadh lionsan freagarrach airson an HULC air a bhith mar aon de phrìomh amasan prògram PANGEA. Chaidh an camara a dhearbhadh gu cruaidh fo dhiofar shuidheachaidhean, leithid solas an latha farsaing agus dorchadas uaimhean bholcànach, gus atharrais air fìor àrainneachdan togail dhealbhan gealaich.

Chuir stiùir NASA airson camara HULC, Jeremy Myers, cuideam air cho cudromach sa tha dealbhadh intuitive agus furasta a chleachdadh dha speuradairean. A’ co-obrachadh le prìomh luchd-saidheans planaid san Roinn Eòrpa, rinn Myers cinnteach gun robh na h-ìomhaighean a ghlac an HULC a’ coinneachadh ris na h-ìrean as àirde de rùn, doimhneachd achaidh, agus follaiseachd, a’ meudachadh comas saidheansail a’ chamara.

Eu-coltach ris a’ chamara meacanaigeach Hasselblad a chaidh a chleachdadh rè misean Apollo 11, tha camara Artemis Moon a’ riochdachadh adhartas mòr ann an teicneòlas. Is e an camara ùr-nodha seo a’ chiad chamara gun sgàthan a chaidh a dhealbhadh airson cleachdadh inneal-làimhe san fhànais, a’ toirt seachad càileachd ìomhaigh air leth ann an suidheachaidhean aotrom ìosal. Tha na comasan adhartach aige ga dhèanamh air leth freagarrach airson àrainneachd dhùbhlanach àrd-iom-fhillte na gealaich a ghlacadh.

Mar a bhios deuchainnean a’ leantainn, tha prìomh ghnìomhachd a’ chamara fhathast gun atharrachadh, ach thathas a’ dèanamh leasachaidhean air an eadar-aghaidh agus an taigheadas. Tha dreach de chamara HULC gu bhith air a chuir chun Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta a dh’ aithghearr airson tuilleadh deuchainn. Tha sgiobaidhean NASA air deuchainnean farsaing a dhèanamh gus dèiligeadh ri prìomh dhùbhlain an fhànais, a’ toirt a-steach teirmeach, falamh, buaidhean rèididheachd, agus nàdar sgrìobach duslach gealaich.

Tha Jeremy Myers misneachail gun toir na h-atharrachaidhean leantainneach an toradh as fheàrr a tha comasach - camara a tha comasach air ìomhaighean iongantach den Ghealach a ghlacadh airson bliadhnaichean ri thighinn, airson a chleachdadh le sgiobaidhean eadar-nàiseanta rè na tursan gealaich aca.

Ceistean Cumanta

1. Carson a tha leasachadh Camara Lunar Inneal-làimhe (HULC) cudromach?

Tha an HULC deatamach airson miseanan gealach san àm ri teachd leis gu bheil e a’ toirt seachad comasan ìomhaighean adhartach gus lorgaidhean saidheansail a chlàradh agus sgrùdadh uachdar gealaich adhartachadh.

2. Ciamar a thathar a 'dèanamh deuchainn air HULC?

Thathas a’ dèanamh deuchainn air an HULC ann an cruthan-tìre coltach ri gealaich ann an Lanzarote, san Spàinn, mar phàirt de phrògram trèanaidh PANGEA, a bhios ag ullachadh speuradairean airson miseanan gealaich a tha ri thighinn.

3. Dè na leasachaidhean a chaidh a dhèanamh ris an HULC gus a dhèanamh deiseil airson àite?

Tha innleadairean NASA air plaide dìon duslach is teirmeach agus putanan ergonomic a chuir ris an HULC, a’ dèanamh cinnteach gum bi e furasta a chleachdadh airson speuradairean le deiseachan-fànais mòr orra.

4. Dè na buannachdan a tha an HULC a 'tabhann airson dealbhan gealaich?

Tha mothachadh solais àrd agus lionsan ùr-nodha aig an HULC, a’ comasachadh ìomhaighean àrd-inbhe a ghlacadh ann an suidheachaidhean aotrom ìosal, feart riatanach airson dealbhan gealaich.

5. Dè a tha a' fàgail camara Artemis Moon gun samhail?

Is e camara Artemis Moon a’ chiad chamara gun sgàthan a chaidh a dhealbhadh airson cleachdadh inneal-làimhe san fhànais. Tha an teicneòlas adhartach aige a’ toirt seachad càileachd ìomhaigh sàr-mhath, gu sònraichte ann an àrainneachd dhùbhlanach àrd-chòmhstri na gealaich.