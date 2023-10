Bidh NASA a’ faighinn air ais sampallan asteroid gu soirbheachail bho Deep Space

Shoirbhich le bàta-fànais NASA Osiris-Rex sampaill de asteroid a thilleadh bho àite domhainn às deidh misean seachd bliadhna. Nuair a thill e air ais air an Talamh, chaidh an capsal beag anns an robh na sampallan a-steach do fhàsach Utah, fhad ‘s a lean am màthair-chèile air a turas gu asteroid eile.

Thàinig an capsal air tìr ann an sgìre armachd iomallach ceithir uairean às deidh dha a bhith air a leigeil ma sgaoil bho 63,000 mìle air falbh. Dh’ ainmich sgioba gnìomhachd ath-bheothachaidh misean Mars an t-slighe air tìr soirbheachail, leis a’ chapsal a’ tighinn air tìr trì mionaidean air thoiseach air a’ chlàr-ama. Dh’ fhosgail am paraisiut a chaidh a chleachdadh aig teàrnadh ceithir tursan nas àirde na bha dùil, a’ nochdadh ìre luasgaidh nas àirde.

Gus faochadh a thoirt do luchd-saidheans agus luchd-riaghlaidh misean, bha an capsal fhathast slàn agus saor bho thruailleadh sam bith, a’ gleidheadh ​​​​na sampallan 4.5 billean-bliadhna aige. Taobh a-staigh dà uair a thìde de dhol air tìr, chaidh an capsal a ghiùlan gu seòmar glan sealach aig Raon Deuchainn is Trèanaidh Utah aig Roinn an Dìon.

Aig an àm seo, thathas a’ meas gu bheil co-dhiù aon chupa sprùilleach anns a’ chapsal bhon asteroid làn gualain leis an t-ainm Bennu. Thèid an dearbh shuim a dhearbhadh nuair a thèid an soitheach fhosgladh anns na beagan làithean. Tha cuid de stuthan mar-thà air a dhòrtadh agus air a dhol air falbh tron ​​​​phròiseas cruinneachaidh trì bliadhna air ais.

Is e Iapan an aon dùthaich eile a thug air ais sampallan asteroid gu soirbheachail, ach tha misean NASA a’ comharrachadh an toradh sampall as motha bho thàinig gealach Apollo air tìr. Bheir na sampallan a thèid a chruinneachadh seachad seallaidhean luachmhor air cruthachadh na Talmhainn agus beatha, a’ toirt sealladh iongantach dha luchd-saidheans air ìrean tràtha ar siostam grèine.

Thòisich misean Osiris-Rex aig NASA ann an 2016 agus ràinig e Bennu ann an 2018, a ’tional na sampallan ann an 2020 a’ cleachdadh gàirdean falamh. Tha an soitheach-fànais air a dhol thairis air astar 4 billean mìle air feadh a turais.

Thèid na sampallan a sgèith gu Ionad Fànais Johnson aig NASA ann an Houston madainn Diluain. Ann an Ionad Fànais Johnson mu thràth tha ceudan de notaichean de chreagan gealach air an cruinneachadh le speuradairean Apollo. Tha luchd-saidheans gu mòr airson an soitheach fhosgladh agus tomhas mionaideach a dhèanamh air an ìre de stuth a gheibhear bho Bennu.

Tha soirbheachas misean Osiris-Rex a’ toirt NASA ceum nas fhaisge air a bhith a’ tuigsinn co-dhèanamh ceimigeach tràth asteroids, cruthachadh uisge, agus blocaichean togail beatha. Bidh an dàta a thèid a chruinneachadh cuideachd deatamach airson oidhirpean san àm ri teachd gus asteroids a mhilleadh a dh’ fhaodadh a bhith nan cunnart don Talamh. Mar a tha Osiris-Rex a’ leantainn air adhart leis a mhisean, tha e an-dràsta a’ dèanamh air an asteroid Apophis, a ruigeas e ann an 2029.

Tha an lorg soirbheachail seo de shamhlaichean asteroid a’ riochdachadh an treas sampall aig NASA air ais bho mhiseanan robotach domhainn-fànais. Fhuair a' bhuidheann sampallan de ghaoth grèine air ais le bàta-fànais Genesis ann an 2004 agus lìbhrig iad duslach comet le bàta-fànais Stardust ann an 2006. Ged a tha planaichean airson sampallan Mars a thilleadh gan stad an-dràsta, tha an rover Perseverance air a bhith a’ cruinneachadh prìomh shamhlaichean air a’ phlanaid airson an ama ri teachd. còmhdhail dhan Talamh.

stòran:

- Marcia Dunn, The Associated Press