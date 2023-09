Teileasgop Webb a’ faighinn a-mach meatan agus carbon dà-ogsaid ann an Atmosphere of Exoplanet K2-18 b

Tha sgrùdadh ùr air a dhèanamh le Teileasgop Space James Webb bho NASA air nochdadh gu bheil moileciuilean a tha a’ giùlan gualain, a’ toirt a-steach meatan agus carbon dà-ogsaid, ann an àile exoplanet K2-18 b. Tha K2-18 b, a tha 8.6 tursan cho mòr ris an Talamh, a’ cuairteachadh rionnag dwarf fionnar anns an raon còmhnaidh agus tha e suidhichte 120 solas-bliadhna air falbh bhon Talamh.

Tha na co-dhùnaidhean sin a’ cur ri sgrùdaidhean o chionn ghoirid a tha a’ nochdadh gum faodadh K2-18 b a bhith na exoplanet Hycean, a’ ciallachadh gu bheil comas aige àile làn de hydrogen agus uachdar còmhdaichte le cuan uisge a bhith aige. Tha an lorg seo a’ toirt sealladh iongantach air planaid eu-coltach ri rud sam bith san t-Siostam Solar againn agus a’ togail dùilean inntinneach mu shaoghal a dh’ fhaodadh a bhith a’ fuireach ann an àiteachan eile air an Cruinne-cè.

Fhuair Teileasgop Fànais James Webb speactram de K2-18 b, a sheall pailteas meatan agus carbon dà-ogsaid ann an àile an exoplanet. Tha gainnead ammonia a’ toirt tuilleadh taic don bharail gum faodadh cuan uisge a bhith fo àile làn de hydrogen ann an K2-18 b. A bharrachd air an sin, bha e comasach lorg fhaighinn air moileciuil ris an canar dimethyl sulfide, a tha air an Talamh air a thoirt a-mach dìreach le beatha. Ach, tha feum air tuilleadh dearbhaidh gus a làthaireachd a dhearbhadh.

Tha am moladh gum faodadh K2-18 b a bhith na exoplanet Hycean inntinneach oir thathas a’ creidsinn gu bheil na saoghal sin nan àrainneachdan gealltanach airson fianais beatha a lorg air exoplanets. Tha na saoghal Hycean nas motha gu math nas freagarraiche airson seallaidhean àile, an taca ri planaidean creagach nas lugha.

Ged a tha K2-18 b na laighe anns a’ chrios àitich agus anns a bheil moileciuilean a tha a’ giùlan gualain, chan eil sin gu riatanach a’ ciallachadh gun urrainn don phlanaid taic a thoirt do bheatha. Tha am meud mòr aige a’ nochdadh gu bheil culaidh mhòr de dheigh le bruthadh àrd na bhroinn, coltach ri Neptune.

Tha na lorgan sin a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha e beachdachadh air àrainneachdan àitich eadar-mheasgte ann a bhith a’ lorg beatha ann an àiteachan eile sa chruinne-cè. Bheir beachdan san àm ri teachd le Teileasgop Fànais James Webb tuilleadh lèirsinn seachad air àile K2-18 b agus dh’ fhaodadh e dearbhadh gu bheil dimethyl sulfide ann.

stòran:

- Exoplanet: Is e planaid a th’ ann an exoplanet (no planaid extrasolar) a tha suidhichte taobh a-muigh ar siostam grèine, a’ cuairteachadh timcheall rionnag eile seach a’ Ghrian.

- NASA: Stèidhichte ann an 1958, tha an National Aeronautics and Space Administration (NASA) na bhuidheann neo-eisimeileach de Riaghaltas Feadarail nan Stàitean Aonaichte a tha ag amas air sgrùdadh fànais agus rannsachadh saidheansail.

- Teileasgop Fànais Seumas Webb: Tha Teileasgop Fànais James Webb (JWST no Webb) na lann-amhairc fo-dhearg orbit a tha a’ cur ris na chaidh a lorg air Teileasgop Hubble Space.