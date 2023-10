Betelgeuse: A’ foillseachadh dìomhaireachdan mean-fhàs Stellar

Bidh reultan, na cuirp nèamhaidh eireachdail sin, nam beatha-beatha grunn shiostaman planaid, a’ gabhail a-steach an fheadhainn againn fhèin. Leis an lùth radanta aca, bidh an eag-shiostam againn a’ soirbheachadh. Mar a bhios solas na grèine a’ soilleireachadh an àile, bidh lusan a’ dol an sàs ann an dannsa tarraingeach, ag atharrachadh an lùth seo gu beathachadh. Bidh beathaichean an urra ris na lusan sin, a 'cruthachadh cothromachadh fìnealta taobh a-staigh an t-saoghail nàdarra. Ach, chan eil a bhith a’ fuireach faisg air rionnag an-còmhnaidh na chùis bhrèagha. Aig amannan, faodaidh rionnagan tantrums iongantach a thaisbeanadh.

Tha an leithid de shealladh celestial mar bhunait don fhilm mòr-thubaist tarraingeach “Solar Attack,” a tha a-nis ri fhaighinn airson sruthadh air Peacock. Tha an t-eòlas cinematic seo a’ tionndadh timcheall air cuir a-mach mòr coronal (CME) bhon Ghrian, a’ nochdadh an comas uamhasach a bhith a’ lasadh nan speuran. Gu h-inntinneach, tha na spreadhaidhean mòra sin cuideachd a’ tilgeil solas air giùlan enigmatic Betelgeuse, rionnag a tha air grèim fhaighinn air aire speuradairean o chionn beagan bhliadhnaichean.

Ann an 2019, chaidh Betelgeuse, rionnag mòr dearg air stairsneach na h-ìre mu dheireadh aige, tro thachartas cudromach. Suidhichte ann an reul-bhad Orion, tha meud mòr Betelgeuse nas àirde na ar tuigse. Nam biodh e air a chuir taobh a-staigh ar siostam grèine, bhiodh an oir a-muigh aige a’ coimhead nas fhaide na orbit Jupiter. Aig a’ cheann thall, glacaidh Betelgeuse ris an dàn dha, ag adhbhrachadh supernova sgoinneil a dh’ fhaodadh eadhon ar speuran a ghràsachadh tro sholas an latha. Dh’ fhaodadh an spreadhadh iongantach seo tachairt a dh’ aithghearr no tachairt o chionn fhada, suas ri 100,000 bliadhna às a sin.

Ged a bha speuradairean a’ creidsinn an toiseach gu robh iad a’ faicinn an ro-shealladh aig Betelgeuse aig àm an lughdachadh mòr a chaidh fhaicinn ann an 2019, nochd tuilleadh mion-sgrùdadh fìrinn eadar-dhealaichte. Thill Betelgeuse gu àbhaisteach gu àbhaisteach thairis air na mìosan a lean, a’ cur dragh air a’ choimhearsnachd speurail. Thug sgrùdadh air na h-ìomhaighean a chaidh a ghlacadh ro, rè, agus às deidh an tachartais ris an canar an Great Dimming Event (GDE) seallaidhean inntinneach. Gu h-iongantach, cha d’ fhuair Betelgeuse eòlas air fìor lughdachadh ann an soilleireachd. An àite sin, chaidh ar beachd a shaobhadh fhad ‘s a bha sinn a’ coimhead tro sgòth de sprùilleach stellar.

Lorg luchd-rannsachaidh, ged a bha an ìre de sholas a bha a’ ruighinn na Talmhainn a ’dol sìos, bha an dealbh-camara de Betelgeuse ag àrdachadh aig an aon àm. Tha an t-iongantas seo a’ co-thaobhadh ri cur a-mach mòr de stuth bho uachdar na rionnag, coltach ri tachartasan tric a chithear air a’ Ghrian, gu sònraichte aig amannan de ghnìomhachd grèine nas àirde. Leis an canar mòr-sgaoileadh coronal, chan eil na sprèadhaidhean sin nan cunnart mòr don phlanaid againn ach faodaidh iad dragh a chuir air siostaman conaltraidh agus dealain saideal.

Tha an tachartas sònraichte seo, a chaidh fhaicinn airson a’ chiad uair, air speuradairean fhàgail fo iongnadh agus a’ sireadh tuigse nas doimhne. Chuir Andrea Dupree bhon Ionad airson Astrophysics, Harvard & Smithsonian ann an Cambridge, Massachusetts, iongnadh an cèill, ag ràdh, “Chan fhaca sinn a-riamh ro-shealladh mòr air uachdar rionnag. Tha sinn air ar fàgail le rudeigin a’ dol air adhart nach eil sinn a’ tuigsinn gu tur. Is e rud gu tur ùr a th’ ann a chì sinn gu dìreach agus mion-fhiosrachadh uachdar fhuasgladh le Hubble. Tha sinn a’ coimhead air mean-fhàs rionnagach ann an àm fìor. ”

Mar thoradh air cho mòr sa bha an spreadhadh aig Betelgeuse, choisinn e moniker ùr: Surface Mass Ejection (SME). Ged nach do dh’ fhàilnich e mar chomharradh air an supernova a bha ri thighinn, tha an tachartas a’ toirt sealladh luachmhor air a’ phròiseas airson mòr-chall agus mean-fhàs nan rionnagan agus iad a’ tarraing faisg air na h-ìrean deireannach aca.

Ceistean Cumanta

Dè a th’ ann an cuir-a-mach coronal mass (CME)?

Tha tomad coronal a’ toirt iomradh air cur a-mach mòr de stuth bho uachdar rionnag, mar as trice co-cheangailte ri gnìomhachd àrd grèine. Ged nach eil e na chunnart dìreach don phlanaid againn, faodaidh e dragh a chuir air gnìomhachd saideal agus buaidh a thoirt air siostaman dealain.

Dè a th ’ann an supernova?

Is e spreadhadh mòr a th’ ann an supernova a tha a’ tachairt aig deireadh cearcall-beatha rionnag, agus mar thoradh air sin bidh spreadhadh de dhlùths dian. Dh’ fhaodadh an spreadhadh seo soilleireachd iongantach a nochdadh, ga fhàgail follaiseach eadhon tro uairean solas an latha.

Dè a th’ ann an mean-fhàs stellar?

Tha mean-fhàs stellar a’ toirt a-steach na h-atharrachaidhean mean air mhean a tha a’ tachairt taobh a-staigh rionnag thar a beatha. Tha e a’ toirt a-steach na diofar ìrean a bhios rionnagan a’ dol air adhart, bhon cruthachadh gu an crìonadh mu dheireadh.

