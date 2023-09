Misean Osiris-Rex aig NASA: Sampaill asteroid a’ tighinn gu tìr air an Talamh

Thathas an dùil gun tèid na sampallan ris an robh dùil bho mhisean Osiris-Rex aig NASA a-steach do àile na Talmhainn an-diugh. Sgaoil an soitheach-fànais Osiris-Rex, mu mheud bhan gluasaid, capsal anns an robh sampallan sprùilleach is duslach a chaidh a chruinneachadh bhon asteroid Bennu faisg air an Talamh. Bidh an capsal a’ siubhal timcheall air 27,650 mìle san uair agus tha dùil gun tig e air tìr faisg air Salt Lake City aig 10:55m ET. Tha an soitheach-fànais mu thràth air tionndadh air falbh bhon Talamh gus misean ùr a thòiseachadh gus asteroid eile a sgrùdadh, Apophis.

Air a lorg ann an 1999, tha Bennu na ‘steroid-pile-pile’, air a dhèanamh suas de mheasgachadh de chreagan fànais air an cumail còmhla le grabhataidh. Thathas a’ creidsinn gun do bhris na creagan sin bho chorp nas motha agus gu bheil iad timcheall air 4.6 billean bliadhna a dh’aois, a’ dol air ais gu cruthachadh siostam na grèine. Tha fios gu bheil Bennu làn de stuthan stèidhichte air gualain agus mèinnirean crèadha anns a bheil uisge, a’ moladh gun robh uisge leaghaidh uaireigin an làthair air a’ bhodhaig as motha às an do chruthaich e.

Tha luchd-saidheans gu mòr airson sgrùdadh a dhèanamh air na sampallan bho Bennu oir b’ urrainn dhaibh seallaidhean a thoirt seachad air na grìtheidean a chuir ri cruthachadh phlanaidean, a ’toirt a-steach an Talamh, agus cruthachadh àrainneachdan a tha freagarrach airson beatha. A bharrachd air an sin, cuidichidh sgrùdadh Bennu luchd-rannsachaidh gus ro-innse agus dìon nas fheàrr an aghaidh stailcean asteroid a dh’ fhaodadh a bhith ann. Ged nach eil cunnart ann gun tig buaidh sa bhad, tha Bennu air a mheas mar ‘a dh’ fhaodadh a bhith cunnartach ’agus a’ cuairteachadh na grèine gach 1.2 bliadhna, a ’tighinn faisg air an Talamh gach sia bliadhna.

Bha misean Osiris-Rex, a thòisich ann an 2016, a’ toirt a-steach mapadh Bennu gus an làrach as fheàrr a thaghadh airson sampall fhaighinn air ais. B' e an asteroid's Nightingale Crater an ceann-uidhe a chaidh a thaghadh. Cho luath ‘s a thig na sampallan gu tìr, thèid an toirt air ais sa bhad gus casg a chuir air truailleadh agus an giùlan gu Ionad Fànais Johnson aig NASA ann an Houston.

Tha am misean seo cudromach leis gu bheil na sampallan Bennu ag obair mar capsal ùine bho làithean tràtha ar siostam grèine, a’ tabhann seallaidhean luachmhor air tùs beatha agus nàdar asteroids.

Stòran: NASA