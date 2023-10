Nochd an lìon cosmaigeach falaichte de fhilamentan anns a’ chruinne-cè

Tha speuradairean air lorg mòr a dhèanamh, a’ lorg gu dìreach an lìonra mòr de fhilamentan a tha a’ ceangal na Cruinne-cè. Roimhe seo cha robhar a’ faicinn an lìonra dùmhail seo, ris an canar an lìon cosmach, ach timcheall air nithean soilleir mar quasars. Ach, tha beachdan ùra air nochdadh cho soilleir ‘s a tha na filamentan sin a’ sìneadh thairis air àite eadar-lalarach, a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air structar agus mean-fhàs na Cruinne-cè.

Tha an lìon cosmach air a dhèanamh suas de stuth dorcha, a tha a’ ceangal galaxies agus cruinneachaidhean thar astaran mòra. Bidh na filamentan sin, a chaidh a chruthachadh anns na tràth ìrean den Cruinne-cè, a 'cruinneachadh agus a' giùlan hydrogen bhon mheadhan eadar-lalarach gann gus fàs galaxies agus cruthachadh rionnagan a bhrosnachadh.

Tha a bhith a’ lorg agus a’ sgrùdadh an lìon cosmach deatamach airson tuigse fhaighinn air leudachadh agus leasachadh na Cruinne-cè. Tha fiosrachadh ann cuideachd mu sgaoileadh stuth dorcha agus stuth àbhaisteach a tha a dhìth. Thathas a’ creidsinn gu bheil timcheall air 60 sa cheud den hydrogen a chaidh a chruthachadh tron ​​​​Big Bang a ’fuireach taobh a-staigh an lìon cosmach.

Gus na pàirtean as so-ruigsinneach den lìon cosmach a lorg, leasaich speuradairean ionnstramaid sònraichte ris an canar Keck Cosmic Web Imager (KCWI). Chaidh an ionnstramaid seo a dhealbhadh gus sgaoilidhean fann Lyman alpha a lorg, ainm-sgrìobhte sùghadh haidridean agus ath-sgaoileadh, a’ ceadachadh na filamentan a chomharrachadh.

Le bhith ag amharc air diofar phìosan de na speuran agus a’ dèanamh coimeas eadar sgaoilidhean Lyman alpha, b’ urrainn do luchd-rannsachaidh mapa trì-thaobhach a chruthachadh den lìon cosmach. Tha am mapa seo a’ riochdachadh solas a shiubhail eadar 10 agus 12 billean bliadhna, a’ toirt sealladh dhuinn air na tràth ìrean de chruthachadh na Cruinne às deidh a’ Bhrag Mhòr.

Le bhith a’ lorg an lìon cosmach falaichte a’ fosgladh slighean ùra airson a bhith a’ lorg cuairteachadh agus gluasad stuth anns a’ Cruinne-cè. Tha e cuideachd a’ toirt sealladh dhuinn air mar a chaidh rionnagan is tuill dhubh a chruthachadh aig àm thràth na Cruinne.

Tha luchd-rannsachaidh air bhioran mu chomas an inneil ùr seo agus am beairteas eòlais a bheir e gu buil na filamentan fad às agus cruthachadh an lìn chosmach.

