Bidh luchd-rannsachaidh a’ faighinn a-mach bacteria a dh’ fhaodadh ath-chuairteachadh plastaig ath-chuairteachadh

Tha luchd-saidheans aig Oilthigh Northwestern air lorg ùr a dhèanamh ann an raon ath-chuairteachadh plastaig. Tha an rannsachadh aca, a chaidh fhoillseachadh ann an Nature Chemical Biology, a’ nochdadh gu bheil bacteria ann ris an canar Comamonas testosteronei aig a bheil comas iongantach plastaig ithe. Tha an lorg seo a’ toirt sealladh de dhòchas anns a’ bhlàr chruinneil an aghaidh sgudal plastaig.

Gach bliadhna, thathas a’ toirt a-mach àireamh iongantach de 380 millean tunna de phlastaig, le faisg air leth dheth aon-chleachdadh. Gu mì-fhortanach, tha nas lugha na 5% den phlastaig gu lèir air ath-chuairteachadh gu h-èifeachdach, a’ leantainn gu milleadh mòr air an àrainneachd. Bidh sgudal plastaig gu tric a’ tighinn gu crìch ann an lìonadh-fearainn, a’ toirt linntean ri lobhadh.

Eu-coltach ri fuasglaidhean a bh ’ann roimhe a dh’ fheumadh atharrachaidhean innleadaireachd iom-fhillte, tha Comamonas testosteronei gu nàdarrach buailteach a bhith ag ithe plastaig. Tha seo ga fhàgail na thagraiche air leth freagarrach airson obair ath-chuartachaidh plastaig air sgèile mhòr, a dh’ fhaodadh an gnìomhachas atharrachadh. Le bhith a’ cleachdadh miann borb nam bacteria airson gualain a chaidh a leigeil ma sgaoil tron ​​phròiseas brisidh, dh’ fhaodadh sinn ìrean ath-chuairteachaidh plastaig àrdachadh gu mòr.

A bharrachd air an sin, tha luchd-rannsachaidh cuideachd air faighinn a-mach gu bheil comas aig a’ lobhag seo plastaig cnàmhaidh a thionndadh gu diofar polymers. Tha an leasachadh inntinneach seo a’ fosgladh chothroman ùra airson cinneasachadh plastaic bith-mhillidh, a’ lughdachadh ar n-earbsa ann an ceimigean stèidhichte air petroleum.

Ged nach eilear a’ cleachdadh na bacteria ann an goireasan ath-chuairteachaidh an-dràsta, dh’ fhaodadh tuilleadh rannsachaidh agus leasachaidh an t-slighe a chruthachadh airson a bhith air a fhilleadh a-steach do ghnìomhachdan mòra san àm ri teachd. Tha gealladh Comamonas testosterone mar inneal-atharrachaidh geama ann an ath-chuairteachadh plastaig a’ toirt dòchas dha na h-oidhirpean leantainneach gus dèiligeadh ris an èiginn sgudail plastaig.

FAQ:

C: Dè an t-ainm a th’ air na bacteria a lorg an luchd-rannsachaidh?

A: 'S e Coamonas testosterone a chanar ris a' bhataraidh.

C: Ciamar a tha am bacteria seo a 'cur ri oidhirpean ath-chuairteachadh plastaig?

A: Tha comas aig na bacteria plastaig ithe, ga dhèanamh na thagraiche air leth freagarrach airson a chleachdadh ann an goireasan ath-chuairteachaidh.

C: An urrainn don lobhag seo plastaig atharrachadh gu diofar polymers?

F: Tha, tha comas aig na bacteria plastaig cnàmhaidh a thionndadh gu diofar polymers, a’ fosgladh chothroman ùra airson plastaic bith-mhillidh.

C: A bheil am bacteria seo ga chleachdadh an-dràsta ann an goireasan ath-chuairteachaidh?

A: Chan e, chan eil na bacteria fhathast gan cleachdadh ann an goireasan ath-chuairteachaidh, ach tha comas gealltanach ann airson tagraidhean san àm ri teachd.