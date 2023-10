Bidh dòigh ùr a’ cleachdadh bacteria gus eileamaidean tearc-talmhainn a thoirt a-mach airson teicneòlasan lùtha glan

Tha luchd-saidheans aig Oilthigh Cornell air dòigh ùr a lorg gus bacterium leis an t-ainm Shewanella oneidensis a thoirt a-mach agus a chleachdadh bho Oneida Lake ann an stàite New York. Tha dàimh aig a’ bhiotag seo ri eileamaidean tearc-talmhainn, leithid lanthanides, a tha riatanach airson teicneòlasan lùtha glan agus ath-nuadhachail. Tha an dòigh, ris an canar biosorption, a’ leigeil leis na bacteria na meatailtean tearc-talmhainn a phròiseasadh ann an dòigh nas càirdeile don àrainneachd an taca ris na dòighean às-tharraing a th’ ann an-dràsta. Chan fheum biosorption ceimigean cruaidh a chleachdadh, a tha gu tric carcinogenic agus cronail don àrainneachd.

A rèir Buz Barstow, àrd-ollamh innleadaireachd bith-eòlasach agus àrainneachd aig Cornell agus prìomh neach-rannsachaidh air a’ phròiseact, tha an teicneòlas ùr seo a’ comasachadh pròiseas scalable agus càirdeil don àrainneachd airson a bhith a’ sgaradh lanthanides fa leth. Faodar a chleachdadh ann an dùthchannan adhartach le riaghailtean àrainneachdail teann, a’ cur casg air duilgheadasan àrainneachd a chuir a-mach gu dùthchannan nach eil cho leasaichte. Tha an dòigh a th’ ann an-dràsta airson a bhith a’ toirt a-mach fuasglaidh a’ toirt a-steach cleachdadh fuasglaidhean organach a tha carcinogenic agus a’ dèanamh cron air an àrainneachd. Tha e cuideachd a 'feumachdainn mòran de luchd-tarraing agus pròiseasan dealachaidh fada, a' leantainn gu duilgheadasan aoidionachd.

Tha an rannsachadh seo a’ cur ri raon a tha a’ sìor fhàs de dhòighean-obrach bith-eòlasach airson às-tharraing eileamaidean talmhainn tearc. Tha luchd-rannsachaidh eile, leithid Joey Cotruvo aig Penn State agus Cecilia Martinez-Gomez aig UC Berkeley, cuideachd ag obair air bith-dhòighean dealachaidh. Ach, tha biosorption a’ tabhann buannachdan sònraichte, leithid sònrachas nas ìsle agus toirt air falbh eileamaidean tearc-talmhainn bhon àidseant sùghaidh, ga fhàgail na phròiseas a dh’ fhaodadh a bhith nas luaithe agus nas scalable. Bidh biosorption cuideachd a 'cur às don fheum air purchadh, oir chan fheum e ach bith-thomas, a dh' fhaodar fhàs gu furasta gun cheumannan glanaidh a bharrachd.

Bidh an luchd-rannsachaidh a’ coimhead air tagraidhean malairteach airson an teicneòlas seo a dh’ aithghearr. Tha companaidh ris an canar Reegen, a stèidhich luchd-rannsachaidh a tha an sàs sa phròiseact, ag amas air an teicneòlas seo a mhalairteachadh còmhla ri dòighean eile airson microbes innleadaireachd gus eileamaidean talmhainn tearc a thoirt a-mach. Tha an leasachadh seo a’ tabhann roghainn eile nas seasmhaiche agus nas èifeachdaiche seach ceannas Shìona an-dràsta ann an cinneasachadh meatailt talmhainn tearc, a tha air leantainn gu fìor chùisean truailleadh uisge is ùir.

Stòr: Oilthigh Cornell, Sgoil na h-Àrainneachd Yale