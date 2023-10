Bidh Micaela Robson ag ath-nuadhachadh siubhal fànais le bricichean bacterial

Tha Micaela Robson, oileanach ceumnachaidh adhartach ann an Roinn Bith-eòlas Lusan is Microbial, a’ tòiseachadh air rannsachadh ùr-nodha aig a bheil comas cruth-atharrachadh a thoirt air àm ri teachd siubhal fànais. Mar neach-rannsachaidh airson Tabhartas Fànais Carolina a Tuath, tha Robson air thoiseach air pròiseact a bhios a’ sgrùdadh cleachdadh bacteria gus bun-structar bith-stèidhichte a thogail ann an Outer Space - oidhirp dàna agus àrd-amasach.

Tha cridhe rannsachadh Robson na laighe ann a bhith a’ cleachdadh pròiseas ris an canar sileadh carbonate air a bhrosnachadh le microbial (MICP) gus stuthan togail a chruthachadh. Tha am pròiseas seo a’ toirt a-steach a bhith a’ cleachdadh cumhachd bacteria gus stuth coltach ri clach-aoil a dhèanamh ris an canar sileadh calcium carbonate. Le bhith a’ cleachdadh an stuth nàdarra seo, bidh e comasach mìrean a ghleusadh ri chèile agus “bith-bhreicichean” làidir a ghineadh a bhios nan uachdar cruaidh air tìr agus a’ togail structaran ann an àrainneachdan a-muigh.

Gu traidiseanta, bidh innleadairean geo-teicnigeach air an Talamh a 'fastadh MICP airson adhbharan togail. Ach, dh’ aithnich Robson an comas an dòigh seo atharrachadh airson cleachdadh fànais. Fhuair i a-mach gum faod hydrolysis urea, pròiseas metabolach a chleachdar gu cumanta ann am MICP, a bhith air a leasachadh le cuid de na bacteria a tha an làthair ann am bàrr cruithneachd. Tha comas iongantach aig na bacteria sin ammonia ithe, fo-thoradh cudromach den phròiseas hydrolysis urea, ga dhèanamh nas sàbhailte agus nas seasmhaiche airson a chleachdadh san fhànais.

Le bhith a’ toirt a-steach na bacteria sin a tha ag ithe ammonia ann am pròiseas MICP airson miseanan fànais, tha Robson ag amas air dà phrìomh amas a choileanadh. An toiseach, tha i a’ feuchainn ri cuir às do sgaoileadh ammonia puinnseanta, a bhiodh cunnartach dha speuradairean. San dàrna h-àite, tha i an dòchas an siostam a bharrachadh gus am feumar nas lugha de urea a chur ris, agus mar sin a’ dèanamh a’ phròiseas nas èifeachdaiche agus nas cosg-èifeachdach.

Tha a’ bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aig rannsachadh Robson a’ leudachadh fada nas fhaide na bhith a’ cruthachadh structaran làidir san fhànais. Tha an dòigh ùr-ghnàthach seo cuideachd a’ dèiligeadh ri dà dhuilgheadas èiginneach: riaghladh sgudail agus cinneasachadh bìdh. Faodar urea, pàirt de sgudal daonna, a chleachdadh mar ghoireas luachmhor airson lusan a bheathachadh. Tron chearcall nitrigin, faodaidh na bith-bhreige a chruthaich bacteria cuideachadh le bhith ag àiteachadh bàrr le goireasan cuibhrichte, a’ toirt seachad beathachadh airson sgrùdadh fànais san àm ri teachd agus is dòcha eadhon a’ cumail suas beatha dhaoine.

Thòisich pròiseact Robson, leis an tiotal “Bith-stuthan airson miseanan fànais - a’ measadh rothaireachd nitrigin de shileadh carbonat air a bhrosnachadh le microbial ann an Lunar Soil Simulant, san Ògmhios fo sgèith Tabhartas Fànais NC. Le toraidhean gealltanach, tha an rannsachadh aice a’ fuasgladh na slighe airson àm ri teachd far a bheil pàirt deatamach aig bun-structar bith-stèidhichte agus cleachdadh stòrasan seasmhach ann an siubhal fànais.

FAQ:

C: Dè a th’ ann an sileadh carbonate air a bhrosnachadh gu microbial (MICP)?

F: Is e pròiseas a th’ ann am MICP far am bi bacteria a’ toirt a-mach stuth coltach ri clach-aoil ris an canar sileadh calcium carbonate, a dh’ fhaodar a chleachdadh gus stuthan làidir a chruthachadh.

C: Ciamar a tha bacteria a’ cur ri siubhal fànais?

A: Faodar bacteria a chleachdadh gus bith-bhreige a dhèanamh, a tha nan stuthan togail airson bun-structair ann an àrainneachdan fànais.

C: Dè a th 'ann an hydrolysis urea?

F: Is e pròiseas metabolach a th’ ann an urea hydrolysis far am bi bacteria a’ briseadh sìos urea gu ammonia agus carbonatan.

C: Ciamar a tha rannsachadh Micaela Robson a’ dèiligeadh ri sgudal agus cinneasachadh bìdh san fhànais?

F: Le bhith a’ cleachdadh bacteria gus ammonia ithe agus ath-chleachdadh urea, tha rannsachadh Robson a’ comasachadh siostam rothaireachd nitrigin a chruthachadh a bheir an fheum as fheàrr de ghoireasan san fhànais, a’ gabhail a-steach a bhith a’ cleachdadh sgudal daonna airson fàs planntrais.