An sealladh as fheàrr air solar eclipse ann an Canada: British Columbians Ullachadh

Tha cuirm aig British Columbians an deireadh-sheachdain seo oir dh'fhaodar a ràdh gum bi an sealladh as fheàrr aca ann an Canada de ghrian eclipse. Air madainn Disathairne, bidh an talamh, a 'ghrian, agus a' ghealach a 'co-thaobhadh ann an dòigh a tha coltas gu bheil a' ghrian a 'dol à sealladh air cùl na gealaich, a' fàgail dìreach "fàinne teine." Fhad ‘s a gheibh cuid de phàirtean den t-saoghal eòlas air seòrsa eadar-dhealaichte de eclipse, bidh cothrom aig British Columbians pàirt de eclipse grèine fhaicinn, le dùil gum falbh faisg air 75% den ghrèin à Vancouver.

Bidh an eclipse ri fhaicinn bho 8:08m gu 10:38m, leis an stùc a’ tachairt aig 9:20m Bidh taobh a-staigh agus taobh an ear na mòr-roinne cuideachd a’ faighinn eòlas air an iongantas, ged a bhios àm agus ìre na grèine a’ dol à bith. beagan eadar-dhealaichte dhaibh.

Dh’ fhaodadh còmhdach neòil a bhith na dhùbhlan a bhith a’ coimhead air an eclipse, ach ma cheadaicheas na cumhaichean, bidh Oilthigh British Columbia a’ cumail tachartas seallaidh agus a’ toirt seachad glainneachan seallaidh grèine. Faodaidh a bhith a’ coimhead gu dìreach air an eclipse fìor mhilleadh sùla adhbhrachadh, agus mar sin tha e cudromach do dhaoine a bhith faiceallach. Tha NASA a’ moladh glainneachan seallaidh grèine a chleachdadh no “proiseactair eclipse” a chruthachadh gus an tachartas fhaicinn gu neo-dhìreach.

Bidh eclipses grèine annular, far a bheil a’ ghealach a’ nochdadh mòr gu leòr airson a’ mhòr-chuid den ghrèin a chòmhdach, a’ tachairt timcheall air a h-uile bliadhna no dhà. Ach, chan eil iad an-còmhnaidh rim faicinn à Canada. Tha seo a’ fàgail an eclipse a tha ri thighinn na chothrom ainneamh dha British Columbians an tachartas celestial seo fhaicinn.

Gu crìch, bu chòir dha British Columbians na mìosachain aca a chomharrachadh agus ullachadh airson sealladh fìor iongantach anns na speuran an deireadh-sheachdain seo. Cuimhnich prìomhachas a thoirt do shàbhailteachd agus faigh tlachd às an eòlas sònraichte seo a tha air a thoirt seachad le co-thaobhadh na talmhainn, na grèine agus na gealaich.

stòran:

- NASA

- Oilthigh British Columbia