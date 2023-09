losgannan mar ghnè chomharran: a’ cumail sùil air gluasadan agus mairsinn losgannan biorach Columbia gus sgrùdadh a dhèanamh air lasachadh gluasaid

Tha pàirt deatamach aig losgannan san eag-shiostam mar “gnè comharrachaidh,” a rèir Winand, neach-rannsachaidh a tha an sàs san sgrùdadh. Tha iad nan siostam rabhaidh tràth airson slàinte na h-àrainneachd. Tha Winand a’ mìneachadh ma tha àireamh-sluaigh nan losgann a’ crìonadh no ma tha cùisean slàinte mu choinneimh, tha e a’ moladh nach eil an eag-shiostam fhèin ag obair mar bu chòir.

Chan e a-mhàin gu bheil losgannan nan comharran cudromach de shlàinte na h-àrainneachd, ach tha iad cuideachd ann am meadhan an lìon bìdh. Tha iad nan ceangal deatamach, an dà chuid nan creach dha cuid de bheathaichean agus nan creachadairean do ghnèithean aig ìre nas ìsle leithid biastagan. Tha seo gan dèanamh air leth luachmhor airson cothromachadh a chumail suas agus a bhith nan inneal nàdarra “bio-smachd”.

Anns na bliadhnachan mu dheireadh, tha cleachdadh gluasad lasachaidh, far a bheil losgannan air an gluasad gu àiteachan ùra gus an dìon bho leasachadh no sgrios àrainn, air fàs nas cumanta ann am British Columbia. Ach, cha deach sgrùdadh farsaing a dhèanamh air buaidhean a’ chleachdaidh seo. A rèir Winand, chan eil mòran rannsachaidh ann air èifeachdas tar-chuir, an dà chuid gu h-ionadail agus gu cruinneil.

Gus a’ bheàrn rannsachaidh seo a lìonadh, thòisich Winand pròiseact dà bhliadhna aig Boglach Mayook ann an ear-dheas British Columbia. Bha am pròiseact a’ toirt a-steach a bhith a’ cleachdadh lorgairean rèidio agus tagaichean transponder, coltach ri microchips, gus sùil a chumail air gluasadan losgannan spot Columbia. Chaidh na losgannan a roinn ann an trì buidhnean: dh'fhuirich aon bhuidheann san àrainn thùsail aca mar smachd, chaidh buidheann eile a ghluasad astar goirid timcheall air aon chilemeatair, agus chaidh an treas buidheann a ghluasad gu astar nas fhaide de mu chòig cilemeatair.

Tron earrach agus as t-samhradh, chruinnich Winand dàta mu ghluasadan nan losgann agus chlàr e na tomhasan aca, a 'gabhail a-steach cuideam agus meud, gus am fàs agus an mairsinn beò a mheasadh. Tha am pròiseact na oidhirp cho-obrachail eadar Ducks Unlimited Canada agus Ministrealachd Uisge, Fearainn is Stiùbhardachd Goireasan BC.

Ged a tha e ro thràth toraidhean an sgrùdaidh a dhearbhadh, tha Winand an dòchas gun toir e solas air èifeachdas lasachaidh tar-chuir. Tha i ag aideachadh gu bheil an rannsachadh aice dìreach a’ sgrìobadh an uachdair agus tha i an dòchas gum brosnaich e tuilleadh sgrùdaidh air a’ bhuaidh a th’ aig tar-ghluasad air diofar thaobhan leithid farpais ghoireasan, cothrom air biadh, sgaoileadh ghalaran, agus gintinneachd.

Tha tuigse air builean lasachadh gluasaid deatamach airson ro-innleachdan glèidhteachais èifeachdach a leasachadh agus dèanamh cinnteach gum mair àireamhan losgann san fhad-ùine. Le bhith a’ sgrùdadh gluasadan agus mairsinneachd losgannan a chithear ann an Columbia, faodaidh luchd-rannsachaidh seallaidhean luachmhor a chruinneachadh air buaidh tar-ghluasad agus co-dhùnaidhean fiosraichte a dhèanamh a thaobh dìon nan muir-thìrich riatanach sin.

stòran:

- The Canadian Press (Brieanna Charlebois)